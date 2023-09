CyberPeace schließt seinen ersten Global CyberPeace Summit in Zusammenarbeit mit Civil 20, G20 India ab

Erklärung von Neu-Delhi und CyberPeace-Protokoll bekanntgegeben

NEU-DELHI, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- CyberPeace hat am 1. September 2023 in Zusammenarbeit mit den Civil 20, G20 India und der United Service Institution of India als Wissenspartner in Neu-Delhi seinen ersten CyberPeace Summit abgeschlossen. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Ministerium für Elektronik und IT, der Regierung von Indien, dem Nationalen Zentrum zum Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen (National Critical Information Infrastructure Protection Center, NCIIPC), dem Computer Emergency Response Team-India (CERT-In); Technologie- und Cybersicherheitsunternehmen wie Zoom, Meta, InMobi, GMR Group, Autobot Infosec; globalen Organisationen wie der Internet Society, ICANN, MANRS, APNIC, dem Africa Cyber Defence Forum, Globethics; indischen Organisationen wie DELNET, India Foundation, SIA India; akademischen Einrichtungen wie der NLU Delhi, Bangalore and Bhopal; ISB Hyderabad, Rashtriya Raksha University, Amrita Vishwa Vidyapeetham und SAKEC Mumbai.

Der Gipfel, eine Versammlung von weltweiten Cyberspezialisten, politischen Entscheidungsträgern, Industrieführern und Digitalbegeisterten, wurde von einigen der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt besucht, darunter Frau Anne Neuberger, Deputy Assistant to the President & Dy NSA Cyber, Vereinigte Staaten von Amerika; Herr Suresh Yadav, The Commonwealth Secretariat; Frau Esti Peshin, Israel Aerospace; Herr Pablo Hinojosa, APNIC; Herr Jay Gullish, USIBC; Frau Genie Sugene Gan, Kaspersky; Herr Gilbert Nyandeje, Africa Cyber Defence Forum, Herr Scott James, Indiana University; Lt Gen MU Nair, National Cyber Security Coordinator der indischen Regierung; Herr SN Pradhan, IPS, Generaldirektor, NCB Indien; Herr Navin Singh, IPS, Generaldirektor, NCIIPC und Dr. Sanjay Bahl, Generaldirektor, CERT-In.

„Die Erklärung von Delhi und das CyberPeace-Protokoll stellen einen transformativen Schritt hin zu einem sichereren, integrativen und belastbaren Cyberspace dar. Ziel ist es, die globale Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit zu verbessern, verantwortungsbewusstes Staatsverhalten im Cyberspace zu stärken und einen sicheren Online-Raum für alle zu schaffen", so Lt Gen (Dr.) Rajesh Pant (Retd), ehemaliger National Cyber Security Coordinator der indischenRegierung.

In Anerkennung der Führungsrolle und der maßgeblichen Rolle von G20-Nationen bei der Gestaltung der globalen Cyber-Landschaft ruft diese Initiative sie dazu auf, sich für diese Prinzipien einzusetzen und ihr Engagement für einen offenen, sicheren und belastbaren Cyberspace zu stärken.

Major Vineet Kumar, Gründer von CyberPeace, stellte fest: „Der Global CyberPeace Summit zeigt unser unermüdliches Engagement für die Förderung von Zusammenarbeit, Belastbarkeit und Einheit in der sich ständig weiterentwickelnden Cyberspace-Landschaft. Während wir uns mit Cyber-Stakeholdern aus aller Welt zusammenschließen, planen wir nicht nur die Zukunft, sondern gestalten sie."

Der CyberPeace Summit feierte auch Beiträge von Einzelpersonen auf dem Gebiet des Cyberfriedens durch die Auszeichnungen CyberPeace Honours und eRaksha Awards.

