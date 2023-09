CyberPeace conclut son premier Sommet mondial CyberPeace en collaboration avec le Civil 20 du G20 Inde

Annonce d'une Déclaration de Delhi et du Protocole CyberPeace

NEW DELHI, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- CyberPeace, en collaboration avec le Civil 20 du G20 Inde, et avec l'United Service Institution of India comme partenaire de connaissance, a conclu son premier Sommet CyberPeace le 1er septembre 2023, à New Delhi, avec le soutien du ministère de l'Électronique et de l'Informatique, du gouvernement indien, du National Critical Information Infrastructure Protection Center (NCIIPC), du Computer Emergency Response Team-India (CERT-In) ; d'entreprises de technologie et de cybersécurité telles que Zoom, Meta, InMobi, GMR Group, Autobot Infosec ; d'organisations internationales telles que l'Internet Society, l'ICANN, MANRS, l'APNIC, l'Africa Cyber Defence Forum, et Globethics ; d'organisations indiennes telles que DELNET, India Foundation, SIA India ; d'institutions universitaires telles les universités nationales de droit de Delhi, de Bangalore et de Bhopal ; de l'ISB d'Hyderabad, de l'université Rashtriya Raksha, de l'Amrita Hwa Vidyapeetham et de la SAKEC Mumbai.

Le Sommet, un rassemblement de spécialistes mondiaux du cyberespace, de législateurs, de dirigeants de l'industrie et de passionnés du numérique, a réuni certaines des personnalités les plus remarquables au monde, parmi lesquelles Mme Anne Neuberger, adjointe au Président et conseillère adjointe à la sécurité nationale pour la cybersécurité aux États-Unis ; M. Suresh Yadav du Secrétariat du Commonwealth ; Mme Esti Peshin d'Israel Aerospace ; M. Pablo Hinojosa de l'APNIC ; M. Jay Gullish de l'USIBC ; Mme Genie Sugene Gan de Kaspersky ; M. Gilbert Nyandeje de l'Africa Cyber Defence Forum, M. Scott James, de l'université de l'Indiana ; le lieutenant général MU Nair, coordonnateur national de la cybersécurité pour le gouvernement indien ; M. SN Pradhan de la police indienne, directeur général du NCB ; M. Navin Singh de la police indienne, directeur général du NCIIPC ; et M. Sanjay Bahl, directeur général de CERT-In.

« La Déclaration de Delhi et le Protocole CyberPeace marquent une étape transformatrice vers un cyberespace plus sûr, inclusif et résilient. L'objectif est d'améliorer la coopération mondiale en matière de cybersécurité, de renforcer le comportement responsable de l'État dans le cyberespace et de créer un espace sécurisé en ligne pour tous »,

a déclaré le lieutenant général Rajesh Pant (retraité), ancien coordonnateur national de la cybersécurité pour le gouvernement indien.

Reconnaissant le leadership et le rôle déterminant des pays du G20 dans l'élaboration du paysage cybernétique mondial, cette initiative les invite à défendre ces principes et à renforcer leur engagement envers un cyberespace ouvert, sécurisé et résilient.

Le Major Vineet Kumar, fondateur de CyberPeace, a déclaré : « Le Sommet mondial CyberPeace illustre notre engagement indéfectible à encourager la collaboration, la résilience et l'unité dans le paysage du cyberespace en constante évolution. Alors que nous unissons nos forces à celles des acteurs du cyberespace du monde entier, nous n'envisageons pas seulement l'avenir, nous le façonnons. »

Le Sommet CyberPeace a également rendu hommage aux contributions de figures du cyberespace en organisation les prix CyberPeace Honours and eRaksha Awards.

