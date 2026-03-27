Cyble obtient deux distinctions industrielles avec des victoires importantes aux Global InfoSec Awards 2026 et aux Cybersecurity Excellence Awards

CUPERTINO, Calif., 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, un leader mondial des solutions de cybersécurité alimentées par l'IA, a annoncé une reconnaissance majeure dans le cadre de deux des programmes de récompenses les plus prestigieux de l'industrie. L'entreprise a reçu le prix Gold Award for Threat Intelligence lors des Cybersecurity Excellence Awards et a obtenu quatre distinctions lors des Global InfoSec Awards 2026, présentés par Cyber Defense Magazine lors de la RSA Conference 2026.

Lors des Global InfoSec Awards 2026, Cyble a été récompensé pour :

Gestion de la surface d'attaque la plus avancée

Renseignements les plus avancés sur les menaces

Choix de l'éditeur - Protection de la marque

Choix de l'éditeur - Sécurité des points finaux

Ces récompenses soulignent la force de la plateforme unifiée de cybersécurité de Cyble, qui couvre la visibilité de la surface d'attaque, la protection du risque numérique et la sécurité des points d'extrémité pour les entreprises modernes.

La reconnaissance des Cybersecurity Excellence Awards Gold souligne l'innovation de Cyble dans le domaine de l'intelligence des menaces basée sur l'IA. Au cœur de sa plateforme se trouve Cyble Blaze AI, un moteur autonome, AI-native, conçu pour combler le fossé entre l'augmentation du volume des menaces et la capacité limitée des analystes. Fonctionnant en continu, Blaze AI améliore la vitesse, la précision et la résilience des opérations de sécurité, ce qui permet aux entreprises d'agir sur la base de renseignements en temps réel et de renforcer la défense proactive.

« Ces reconnaissances reflètent la confiance que nous accordent nos clients et les résultats que nous obtenons constamment », a déclaré Beenu Arora, PDG et cofondateur de Cyble. « Le fait d'être reconnu dans plusieurs domaines de la cybersécurité valide notre vision de la création d'une plateforme de sécurité unifiée et proactive qui aide les organisations à garder une longueur d'avance sur les menaces de plus en plus avancées. Nous restons déterminés à continuer d'innover et à fournir un impact mesurable en matière de sécurité à nos clients internationaux. »

La reconnaissance de Cyble intervient alors que les cybermenaces sont de plus en plus complexes, ciblées et persistantes. Les entreprises, les administrations et les infrastructures critiques passent de défenses réactives à des stratégies de sécurité basées sur l'intelligence. Cyble continue de mener cette transformation avec des capacités d'IA avancées, une visibilité avancée des menaces et des solutions évolutives adaptées à l'évolution des besoins mondiaux.

En mettant l'accent sur l'innovation, l'automatisation et les informations exploitables, Cyble s'engage à permettre aux organisations de renforcer leur position en matière de cybersécurité et de naviguer dans le paysage dynamique des menaces d'aujourd'hui.

À propos de Cyble

Cyble est une société de cybersécurité AI-native qui fournit aux entreprises du monde entier des renseignements unifiés sur les risques et une aide à la décision. Alimentée par BlazeAI, la plateforme de Cyble intègre les données, le raisonnement avancé et l'automatisation pour permettre aux organisations de répondre plus rapidement et avec plus de confiance. Reconnue comme une solution de premier ordre par Gartner Peer Insights, Cyble est louée pour ses informations exploitables et ses capacités de plateforme robustes.

Pour plus d'informations, consultez le site www.cyble.com

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