Cyble sichert sich wichtige Branchenauszeichnungen bei den Global InfoSec Awards 2026 und den Cybersecurity Excellence Awards

CUPERTINO, Kalifornien, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Cybersicherheitslösungen, gab bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen von zwei der renommiertesten Branchenveranstaltungen ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen wurde bei den Cybersecurity Excellence Awards mit dem Gold Award für Threat Intelligence ausgezeichnet und erhielt vier Auszeichnungen bei den Global InfoSec Awards 2026, die vom Cyber Defense Magazine während der RSA Conference 2026 verliehen wurden.

Bei den Global InfoSec Awards 2026 wurde Cyble ausgezeichnet für:

Most Advanced Attack Surface Management (Fortschrittlichstes Angriffsflächenmanagement)

Most Advanced Threat Intelligence (Fortschrittlichste Bedrohungsanalyse)

Publisher's Choice — Brand Protection (Markenschutz)

Publisher's Choice — Endpoint Security (Endpunktsicherheit)

Diese Auszeichnungen unterstreichen die Stärke der einheitlichen Cybersecurity-Plattform von Cyble, die die Sichtbarkeit von Angriffsflächen, den Schutz vor digitalen Risiken und die Endpunktsicherheit für moderne Unternehmen umfasst.

Die Auszeichnung mit den Cybersecurity Excellence Awards Gold unterstreicht Cybles Innovation im Bereich der KI-gesteuerten Bedrohungserkennung. Das Herzstück der Plattform ist Cyble Blaze AI, eine autonome, KI-native Engine, die entwickelt wurde, um die Lücke zwischen dem steigenden Bedrohungsvolumen und den begrenzten Analystenkapazitäten zu schließen. Durch den kontinuierlichen Betrieb von Blaze AI werden Geschwindigkeit, Präzision und Widerstandsfähigkeit von Sicherheitsabläufen verbessert, sodass Unternehmen auf Echtzeitinformationen reagieren und die proaktive Verteidigung stärken können.

„Diese Anerkennungen spiegeln das Vertrauen unserer Kunden in uns und die Ergebnisse wider, die wir kontinuierlich liefern", so Beenu Arora, CEO und Mitbegründer von Cyble. „Die Anerkennung in mehreren Bereichen der Cybersicherheit bestätigt unsere Vision, eine einheitliche, proaktive Sicherheitsplattform zu schaffen, die Unternehmen dabei hilft, den immer ausgefeilteren Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Wir werden uns weiterhin für kontinuierliche Innovationen einsetzen und unseren Kunden weltweit messbare Sicherheit bieten."

Die Anerkennung von Cyble erfolgt in einer Zeit, in der Cyber-Bedrohungen immer komplexer, gezielter und hartnäckiger werden. Organisationen in Unternehmen, Behörden und kritischen Infrastrukturen wechseln von reaktiven Verteidigungsmaßnahmen zu informationsgesteuerten Sicherheitsstrategien. Cyble führt diesen Wandel mit fortschrittlichen KI-Funktionen, einer besseren Sichtbarkeit von Bedrohungen und skalierbaren Lösungen, die auf die sich entwickelnden globalen Anforderungen zugeschnitten sind, weiter an.

Mit einem starken Fokus auf Innovation, Automatisierung und umsetzbarer Intelligenz setzt sich Cyble dafür ein, dass Unternehmen ihre Cybersicherheit stärken und sich in der dynamischen Bedrohungslandschaft von heute zurechtfinden können.

Informationen zu Cyble

Cyble ist ein auf KI basierendes Cybersicherheitsunternehmen, das Unternehmen weltweit einheitliche Risikoinformationen und Entscheidungshilfen bietet. Die auf der BlazeAI-Engine basierende Plattform von Cyble integriert Daten, fortschrittliches Denken und Automatisierung, damit Unternehmen schneller und zuverlässiger reagieren können. Cyble wurde von Gartner Peer Insights als eine der am besten bewerteten Lösungen anerkannt und wird für seine verwertbaren Erkenntnisse und robusten Plattformfunktionen gelobt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.cyble.com

Medienkontakt: [email protected] | +1 678 379 3241

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