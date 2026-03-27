Cyble se alza con dos galardones en los Global InfoSec Awards 2026 y los Cybersecurity Excellence Awards

- Cyble se alza con dos importantes galardones del sector en los Global InfoSec Awards 2026 y los Cybersecurity Excellence Awards

CUPERTINO, Calif., 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, líder mundial en soluciones de ciberseguridad basadas en IA, anunció importantes reconocimientos en dos de los programas de premios más prestigiosos del sector. La compañía recibió el Premio de Oro a la Inteligencia de Amenazas en los Cybersecurity Excellence Awards y obtuvo cuatro galardones en los Global InfoSec Awards 2026, otorgados por Cyber Defense Magazine durante la RSA Conference 2026.

En los Global InfoSec Awards 2026, Cyble fue reconocido por:

Gestión de la superficie de ataque más avanzada

Inteligencia de amenazas más avanzada

Elección del editor: protección de marca

Elección del editor: seguridad de endpoints

Estos premios destacan la solidez de la plataforma unificada de ciberseguridad de Cyble, que abarca la visibilidad de la superficie de ataque, la protección contra riesgos digitales y la seguridad de los endpoints para las empresas modernas.

El reconocimiento de Oro de los Cybersecurity Excellence Awards subraya la innovación de Cyble en inteligencia de amenazas basada en IA. El núcleo de su plataforma es Cyble Blaze AI, un motor autónomo nativo de IA diseñado para superar la brecha entre el creciente volumen de amenazas y la limitada capacidad de los analistas. Operando de forma continua, Blaze AI mejora la velocidad, la precisión y la resiliencia en todas las operaciones de seguridad, lo que permite a las organizaciones actuar con inteligencia en tiempo real y fortalecer la defensa proactiva.

"Estos reconocimientos reflejan la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y los resultados que ofrecemos de forma constante", afirmó Beenu Arora, consejero delegado y cofundador de Cyble. "Ser reconocidos en múltiples ámbitos de la ciberseguridad valida nuestra visión de construir una plataforma de seguridad unificada y proactiva que ayude a las organizaciones a anticiparse a las amenazas cada vez más sofisticadas. Seguimos comprometidos con la innovación continua y con ofrecer un impacto de seguridad tangible para nuestros clientes globales".

El reconocimiento a Cyble llega en un contexto de ciberamenazas cada vez más complejas, dirigidas y persistentes. Organizaciones de todos los ámbitos, desde empresas y gobiernos hasta infraestructuras críticas, están pasando de defensas reactivas a estrategias de seguridad basadas en inteligencia. Cyble continúa liderando esta transformación con capacidades avanzadas de IA, una mayor visibilidad de las amenazas y soluciones escalables adaptadas a las necesidades globales en constante evolución.

Con un fuerte enfoque en la innovación, la automatización y la inteligencia procesable, Cyble mantiene su compromiso de empoderar a las organizaciones para fortalecer su postura de ciberseguridad y desenvolverse en el dinámico panorama de amenazas actual.

Acerca de Cyble

Cyble es una empresa de ciberseguridad basada en IA que proporciona inteligencia de riesgos unificada y soporte para la toma de decisiones a empresas de todo el mundo. Impulsada por BlazeAI, la plataforma de Cyble integra datos, razonamiento avanzado y automatización para que las organizaciones puedan responder con mayor rapidez y confianza. Reconocida como una de las mejores soluciones en Gartner Peer Insights, Cyble destaca por sus análisis prácticos y sus sólidas capacidades de plataforma.

Para más información, visite www.cyble.com

Contacto para medios: [email protected] | +1 678 379 3241

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