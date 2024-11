DAMAC Properties dévoile DAMAC Islands : Une invitation à un nouveau mode de vie

DUBAI, EAU, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DAMAC Properties, le principal promoteur immobilier des EAU, a annoncé le lancement de DAMAC Islands, sa troisième et plus grande communauté dévoilée cette année et la sixième de son portefeuille de projets de développement. Niché au cœur de Dubailand, DAMAC Islands offre une opportunité unique de vivre dans un havre de paix d'inspiration tropicale qui combine le luxe et le paradis naturel de la vie insulaire. Le projet a été dévoilé dans un cadre exquis à la Coca-Cola Arena le 19 novembre. Hussain Sajwani, fondateur et président de DAMAC Properties, Amira Sajwani, directrice générale de DAMAC Properties, et des cadres supérieurs de DAMAC ont animé l'événement destiné à la presse et aux partenaires. DAMAC a dévoilé le lancement après une campagne méticuleusement planifiée qui a duré un mois et qui comprenait une campagne de teasing spéciale, « DAMAC Air », au cours de laquelle le public mondial a eu l'occasion de gagner des billets d'avion pour ses destinations de voyage préférées.

A rendering of DAMAC Islands Ali Sajwani, MD at DAMAC, Abbas Sajwani - Board Member of DAMAC, Bollywood Actor Ranveer Singh, Hussain Sajwani - Founder and Chairman of DAMAC, Bollywood Actress Sara Ali Khan, Amira Sajwani - MD at DAMAC

Dans le cadre de ses efforts de marketing et pour se rapprocher de ses clients, DAMAC a également fait appel à des célébrités et des influenceurs de renommée mondiale pour le lancement, notamment la mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan, les superstars de Bollywood Ranveer Singh, Sara Ali Khan, le célèbre double champion de boxe Amir Khan, l'entraîneur de football professionnel anglais John Terry, l'actrice libanaise Nadine Njeim, parmi d'autres.

Hussain Sajwani, fondateur et président de DAMAC Properties, a déclaré : « DAMAC Islands représente bien plus qu'un développement, c'est une invitation à expérimenter un tout nouveau mode de vie qui allie luxe et bien-être. Ce projet incarne notre vision de la création d'espaces où les résidents peuvent à la fois s'évader et se retrouver - une oasis à la fois exclusive et chaleureuse. »

DAMAC Islands s'inspire de certaines des destinations insulaires les plus prisées au monde et comprendra six pôles, dont les Maldives, Bora Bora, les Seychelles, Hawaï, Bali et les Fidji. La devise « An Island State of Mind » donne le ton de l'expérience DAMAC Islands, avec des équipements qui transforment la vie quotidienne en une retraite bienheureuse. Des lagons sereins et des cascades aux rivières luxuriantes de la jungle, en passant par le dôme aquatique exclusif avec ses activités aquatiques intérieures, chaque élément a été conçu pour évoquer la sérénité de la vie sur l'île. Les caractéristiques principales comprennent un spa , , des balançoires dans la jungle, , un parc ornithologique et , une île de mini-golf, afin que chaque résident puisse s'évader dans cette communauté exclusive. Les résidents pourront également faire des promenades en bateau à aubes de type gondole, se détendre dans des hamacs en traversant des lagons cristallins, se ressourcer dans un spa naturel de source chaude ou se détendre dans des lieux de restauration uniques surplombant les eaux turquoises.

DAMAC Islands proposera une gamme de villas de luxe et maisons de ville branchées, toutes conçues avec des aménagements spacieux et des vues à couper le souffle. Les options de propriété comprennent des Villas de luxe à partir de 6,3 millions AED pour les aménagements à 6 chambres et 18,5 millions AED pour les aménagements à 7 chambres. La catégorie des maisons de villecomprendra des unités vendues à 2,25 millions AED pour les unités à 4 chambres et 3,1 millions AED pour les unités à 5 chambres.

DAMAC propose un plan de paiement attractif 75/25, avec 75% payable pendant la construction et 25% à l'achèvement.

