DAMAC Properties stellt DAMAC Islands vor: Eine Einladung zu einer neuen Lebensweise

DUBAI, VAE, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- DAMAC Properties, der führende Immobilienentwickler der VAE, hat den Start von DAMAC Islands bekannt gegeben, seiner dritten und größten Master-Community, die in diesem Jahr vorgestellt wurde, und der sechsten in seinem Portfolio von Master-Entwicklungsprojekten. Im Herzen von Dubailand gelegen, bietet DAMAC Islands die einmalige Gelegenheit, in einer tropisch inspirierten Oase zu leben, die luxuriöses Wohnen mit dem natürlichen Paradies des Insellebens verbindet. Das Projekt wurde am 19. November in einem exquisiten Rahmen in der Coca-Cola Arena vorgestellt. Hussain Sajwani, Gründer und Vorsitzender von DAMAC Properties, Amira Sajwani, Geschäftsführerin von DAMAC Properties und leitende Angestellte von DAMAC standen im Mittelpunkt der Presse- und Partnerveranstaltung. DAMAC enthüllte die Markteinführung nach einer sorgfältig geplanten einmonatigen Kampagne, zu der auch eine spezielle Lockkampagne, „DAMAC Air", gehörte, bei der das globale Publikum die Möglichkeit hatte, Flugtickets zu ihren Lieblingsreisezielen zu gewinnen.

A rendering of DAMAC Islands Ali Sajwani, MD at DAMAC, Abbas Sajwani - Board Member of DAMAC, Bollywood Actor Ranveer Singh, Hussain Sajwani - Founder and Chairman of DAMAC, Bollywood Actress Sara Ali Khan, Amira Sajwani - MD at DAMAC

Als Teil seiner Marketingbemühungen und um mit den Kunden in Kontakt zu treten, hat DAMAC auch weltweit anerkannte Prominente und Influencer für den Launch gewonnen, darunter Bollywood-Megastar Amitabh Bachchan, die Bollywood-Superstars Ranveer Singh und Sara Ali Khan, der zweifache Box-Champion Amir Khan, der englische Profi-Fußballtrainer John Terry und die libanesische Schauspielerin Nadine Njeim.

Hussain Sajwani, Gründer und Vorsitzender von DAMAC Properties, sagte: „DAMAC Islands ist viel mehr als nur ein Bauprojekt; es ist eine Einladung, eine völlig neue Art des Lebens zu erleben, die Luxus und Wellness miteinander verbindet. Dieses Projekt verkörpert unsere Vision, Räume zu schaffen, in denen die Bewohner sowohl Zuflucht als auch Verbindung finden können - eine Oase, die sich exklusiv und warm anfühlt."

DAMAC Islands lässt sich von einigen der begehrtesten Inseldestinationen der Welt inspirieren und wird sechs Cluster umfassen, darunter die Malediven, Bora Bora, die Seychellen, Hawaii, Bali und die Fidschi-Inseln. „An Island State of Mind" gibt den Ton für das DAMAC Islands-Erlebnis an, mit Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben zu einem glücklichen Rückzugsort machen. Von ruhigen Lagunen und Wasserfällen bis hin zu üppigen Dschungelflüssen und einem exklusiven Aqua Dome mit Indoor-Wasseraktivitäten wurde jedes Element so gestaltet, dass es die Gelassenheit des Insellebens wiedergibt. Zu den besonderen Merkmalen von gehören ein Thermalbad, Dschungelschaukeln, ein Vogelpark und eine Minigolfinsel, die sicherstellen, dass jeder Bewohner in dieser exklusiven Gemeinde einen Rückzugsort findet. Die Bewohner können auch Gondelfahrten mit dem Paddelboot unternehmen, sich in Hängematten auf Touren über kristallklare Lagunen entspannen, sich in einem natürlichen Spa mit heißen Quellen verjüngen oder in einzigartigen Restaurants mit Blick auf türkisfarbenes Wasser entspannen.

DAMAC Islands wird eine Reihe von Luxusvillen und trendigen Stadthäusern anbieten, die jeweils mit großzügigen Grundrissen und atemberaubenden Ausblicken ausgestattet sind. Zu den Immobilienoptionen gehören Luxusvillen ab AED 6,3 Millionen für 6-Schlafzimmer-Grundrisse und AED 18,5 Millionen für 7-Schlafzimmer-Grundrisse. Die Kategorie Stadthäuser wird Einheiten umfassen, die für AED 2,25 Millionen für Einheiten mit 4 Schlafzimmern und AED 3,1 Millionen für Einheiten mit 5 Schlafzimmern verkauft werden.

DAMAC bietet einen attraktiven 75/25 Zahlungsplan an, bei dem 75 % während der Bauphase und 25 % nach Fertigstellung zu zahlen sind.

