Darling Ingredients ændrer og udvider deres seniorsikrede kreditfacilitet

Den revolverende kreditfacilitet er opjusteret fra 1,0 mia. USD til 1,5 mia. USD, og et lån på 400 mio. USD (et forsinket trækningslån) tilføjes for at øge likviditeten til yderligere vækst.

IRVING, Texas, 13. december 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) meddelte i dag, at de har ændret og udvidet deres seniorsikrede kreditfacilitet. Ændringen forlænger løbetiden for den revolverende kreditfacilitet i henhold til kreditaftalen til 9. december 2026 (hvilket også er forfaldsdatoen for det forsinkede trækningslån) og øger lånekapaciteten under den seniorsikrede kreditfacilitet til 1,9 mia. USD, inklusive det 400 mio. USD forsinkede trækningslån.

"Gennemførelsen af den udvidede revolverende kreditfacilitet stiller Darling i en position, hvor vi fortsat kan gennemføre vores vækststrategi for at udvide fodaftrykket fra vores råmaterialer med globalt lavt CO2-indhold", siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients. "Vi er tilfredse med det solide forhold, vi har til vores syndikat af bankpartnere, og vi takker dem for deres løbende støtte og for at demonstrere deres tillid til vores virksomhed," tilføjer Stuewe.

Ud over en opgradering af den revolverende kreditfacilitet og en forlængelse af løbetiden opnår ændringen et forsinket trækningslån, og dette indebærer nye langfristede lån i en samlet hovedstol på op til 400 mio. USD, der vil blive stillet til rådighed for selskabet med en løbetid på 5 år. Ændringen er også gældende for Darling Ingredients Germany Holding GmbH og Darling Ingredients Belgium Holding B.V., der hver især er indirekte datterselskaber af virksomheden og garanter i henhold til kreditaftalen som "låntagere" i henhold til kreditaftalen og ajourfører og ændrer visse andre vilkår og bestemmelser i kreditaftalen, herunder at afspejle alternative referencesatser baseret på den sikrede dag-til-dag finansieringssats for lån i USD, indeksgennemsnittet for dag-til-dag-lån i britiske pund og referencerenten i euroområdet (EURIBOR) for euro-dollar lån.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en af verdens førende producenter af økologiske ingredienser, der producerer en bred vifte af bæredygtige protein- og fedtprodukter, og samtidig er en af de største producenter af vedvarende, ren energi. Darling har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler affaldsstrømme fra landbrugsfødevareindustrien og omdanner dem til specialingredienser som f.eks. hydrolyseret kollagen, spiselige fedtstoffer af foderkvalitet, animalske proteiner og -mel, plasma, ingredienser til kæledyrsfoder, brændstof og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima i 2021, for at få mere at vide Darling Ingredients: The greenest Company on the planet – 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Virksomheden sælger sine ingredienser over hele verden, og vi arbejder på at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produkter inden for sundhed, næringsstoffer og bioenergi og samtidig optimere vores serviceydelser til fødevarekæden. Darling er en 50 % joint venture-partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af vedvarende diesel, hvis produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 85 % sammenlignet med fossile brændstoffer. Yderligere oplysninger kan fås på virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com.

Safe Harbour-erklæring

Nogle af udsagnene i denne pressemeddelelse er fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er baseret på vores nuværende forventninger og fremskrivninger om fremtidige begivenheder og vedrører generelt vores planer, mål og forventninger til udviklingen af vores virksomhed. Selv om ledelsen mener, at de planer og mål, der afspejles i eller antydes af disse fremadrettede udsagn, er rimelige, er alle fremadrettede udsagn forbundet med risici og usikkerheder, og de faktiske fremtidige resultater kan adskille sig væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der kommer til udtryk i denne pressemeddelelse.

