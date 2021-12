Darling Ingredients muuttaa ja laajentaa Senior Secured -luottojärjestelyään

Valmiusluottolimiitti on nostettu 1,0 miljardista dollarista 1,5 miljardiin dollariin, ja 400 miljoonan dollarin suuruinen A-laina (viivästetyllä nosto-ominaisuudella) on lisätty likviditeetin parantamiseksi jatkuvaa kasvua varten.

IRVING, Texas, 13 joulukuuta 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ilmoitti tänään muuttaneensa ja laajentaneensa Senior Secured -luottojärjestelyään. Muutoksella siirretään luottosopimuksen mukaisen valmiusluottolimiitin erääntymisaika 9. joulukuuta 2026 saakka (mikä on myös määräaikaisen lainan A eräpäivä) ja nostetaan Senior Secured -luottojärjestelyn lainanottokapasiteetti 1,9 miljardiin dollariin, mukaan lukien 400 miljoonan dollarin viivästetyn noston laina A.

"Muutetun valmiusluottolimiitin myötä Darling jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ja kykenee laajentamaan maailmanlaajuista vähähiilisten raaka-aineiden jalanjälkeään", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredients -yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Olemme tyytyväisiä vankkaan suhteeseen pankkikumppaneidemme kanssa ja kiitämme heitä heidän jatkuvasta tuestaan ja luottamuksestaan liiketoimintaamme kohtaan", Stuewe lisäsi.

Valmiusluottolimiitin nostamisen ja erääntymisajan pidentämisen lisäksi muutoksella saavutetaan viivästetty lainasitoumus ja uusia määräaikaisia lainoja, joiden yhteenlaskettu pääoma on enintään 400 miljoonaa dollaria. Ne tulevat yhtiön käyttöön ja erääntyvät viiden vuoden kuluttua. Muutos liittää myös yhtiön epäsuorat tytäryhtiöt Darling Ingredients Germany Holding GmbH ja Darling Ingredients Belgium Holding B.V. sekä luottosopimuksen takaajat luottosopimukseen "lainanottajina". Se myös päivittää ja muuttaa tiettyjä luottosopimuksen ehtoja ja määräyksiä niin, että ne heijastavat vaihtoehtoisia viitekorkoja, jotka perustuvat Yhdysvaltain dollarilainojen vakuudelliseen yön yli -rahoituskorkoon, Englannin puntalainojen yön yli -indeksin keskiarvoon ja euromääräiseen pankkien väliseen korkoon eurodollarilainoille.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan ja puhtaan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää maatalouden ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja valmistaa niistä erikoistuotteita, kuten hydrolysoitua kollageenia, syötäviä ja rehulaatuisia rasvoja, eläinproteiineja ja aterioita, plasmaa, lemmikkieläinruokien ainesosia, polttoaineiden raaka-aineita ja vihreää bioenergiaa. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustaan paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla omia elintarvikeketjun palvelujaan. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Sen tuotteet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

Jotkin tässä lehdistötiedotteessa esitetyistä lausunnoista ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat nykyisiin odotuksiimme ja ennusteisiimme tulevista tapahtumista ja liittyvät yleisesti liiketoimintamme kehittämiseen liittyviin suunnitelmiin, tavoitteisiin ja odotuksiin. Vaikka johto uskoo, että näissä tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa esitetyt ja ehdotetut suunnitelmat ja tavoitteet ovat kohtuullisia, kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulevat tulokset voivat olla olennaisesti erilaisia kuin tässä lehdistötiedotteessa esitetyt suunnitelmat, tavoitteet ja odotukset.

Jim Stark, varatoimitusjohtaja, sijoittajasuhteet

[email protected]

972-281-4823

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

