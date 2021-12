Darling Ingredients modifie et prolonge sa facilité de crédit garantie de premier rang

La facilité de crédit renouvelable est portée de 1,0 à 1,5 milliard de dollars et un prêt à terme A de 400 millions de dollars (avec une option de tirage différé) est ajouté afin d'améliorer les liquidités pour la poursuite de la croissance.

IRVING, Texas, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié et prolongé sa facilité de crédit garantie de premier rang. La modification repousse la date d'échéance de la facilité de crédit renouvelable en vertu de la convention de crédit au 9 décembre 2026 (qui est également la date d'échéance du prêt à terme A) et augmente la capacité d'emprunt en vertu de la facilité de crédit garantie de premier rang à 1,9 milliard de dollars, y compris le prêt à terme A à tirage différé de 400 millions de dollars.

« La conclusion de la facilité de crédit renouvelable modifiée permet à Darling de poursuivre l'exécution de sa stratégie de croissance visant à étendre son empreinte mondiale de matières premières à faible teneur en carbone », a déclaré Randall C. Stuewe, président et PDG de Darling Ingredients. « Nous sommes satisfaits de la relation solide que nous entretenons avec notre syndicat de partenaires bancaires et nous les remercions de leur soutien continu et de la confiance qu'ils témoignent à notre entreprise », a ajouté Stuewe.

En plus d'augmenter la taille de la facilité de crédit renouvelable et de repousser la date d'échéance, la modification permet d'obtenir un engagement de prêt à terme à tirage différé et de contracter de nouveaux prêts à terme d'un montant total en principal pouvant atteindre 400 millions de dollars, qui seront mis à la disposition de la société et auront une durée de 5 ans. L'amendement joint également Darling Ingredients Germany Holding GmbH et Darling Ingredients Belgium Holding B.V., qui sont toutes deux des filiales indirectes de la Société, et des garants en vertu de la convention de crédit, en tant qu'« emprunteurs » en vertu de la convention de crédit et met à jour et modifie certaines autres modalités et dispositions de la convention de crédit, notamment pour refléter des taux de référence alternatifs basés sur le taux de financement garanti au jour le jour pour les prêts en dollars américains, la moyenne de l'indice au jour le jour en livres sterling pour les prêts en livres sterling et le taux interbancaire offert en euros pour les prêts en euros dollars.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est un producteur leader mondial d'ingrédients biologiques, générant une large gamme de produits durables à base de protéines et de graisses tout en étant l'un des plus grands producteurs d'énergie propre renouvelable. Présente sur cinq continents, Darling recueille les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire et les transforme en ingrédients spécialisés, tels que le collagène hydrolysé, les graisses comestibles et de qualité alimentaire, les protéines et les farines animales, le plasma, les ingrédients pour aliments pour animaux, les matières premières pour carburants et la bioénergie verte. Darling Ingredients a été nommé parmi les 50 leaders en matière de durabilité et de climat en 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à l'article « Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders » (50climateleaders.com) . La société vend ses ingrédients dans le monde entier et s'efforce de renforcer sa promesse d'un avenir meilleur, en créant des applications de produits pour la santé, les nutriments et la bioénergie tout en optimisant nos services à la chaîne alimentaire. Darling est un partenaire de coentreprise à 50 % dans Diamond Green Diesel (DGD), le plus grand fabricant de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, dont les produits réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 85 % par rapport aux combustibles fossiles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse http://www.darlingii.com .

Déclaration de limitation de responsabilité

Certaines des déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes et projets actuels concernant des événements futurs et portent généralement sur nos plans et objectifs concernant le développement de nos activités. Bien que la direction estime que les plans et objectifs reflétés ou suggérés par ces déclarations prospectives sont raisonnables, toutes les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes et les résultats réels futurs peuvent être sensiblement différents des plans, objectifs et attentes exprimés dans le présent communiqué de presse.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jim Stark, Vice-président Relations avec les investisseurs

[email protected]

972-281-4823

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.