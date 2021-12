Darling Ingredients betaler ned og utvider sine sikrede kredittfasiliteter

Revolverende kredittfasilitet er oppjustert fra 1,0 milliarder dollar til 1,5 milliarder dollar og et 400 millioner dollar terminlån A (med funksjon for forsinket trekk) legges til for å øke likviditet for videre vekst.

IRVING, Texas, 13. desember 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), kunngjorde i dag at det har endret seg og utvidet sin sikrede kredittfasilitet. Endringen omfatter modningsdato for det revolverende kredittfasilitet i kredittavtalen til9. desember 2026 (som dessuten er dato for tidsfrist a) og øker lånekapasiteten under sikret kredittfasilitet til 1,9 milliarder dollar, inkludert forsinket overtrekk på 400 millioner dollar.

"Fullfører de endrede, revolverende kredittfasiliteter, og fortsetter å utføre vår vekststrategi for å utvide vårt globale lavkarbon-fotavtrykk når det gjelder råvarer," sier Randall C. Stuewe, som er styreformann og administrerende direktør for Darling Ingredients. «Vi er fornøyd med det solide forholdet vi har til våre syndikerte bankpartnere, og vi takker dem for deres pågående støtte og for deres tillit til vår virksomhet,» tilføyde Stuewe.

I tillegg til å oppgradere den revolverende kredittfasilitet og forlenge modenhetsdatoen, vedtar endringen en forsinket låneforpliktelse, og pålegger nye terminlån i et aggregasjonsbeløp på opptil 400 millioner dollar, som blir gjort tilgjengelig for selskapet og har løpetid på fem år. Endringene gjelder også for Darling Ingredients GmbHs holdingselskap i Tyskland og Darling Ingredients i Belgia, B.V. holdingselskap, Alle er indirekte datterselskaper av morselskapet, og foretak i henhold til kredittavtalen, som "låntagere" under kredittavtalen og oppdaterer og modifiserer visse andre vilkår og bestemmelser i kredittavtalen, inkludert for å reflektere alternative referanserater basert på en sikker finansieringsrate over natten for US-Dollar-lån over natten. Indeksen er gjennomsnittlig for britiske pund og interbanks euro-rate og kostnadene for eurodollar-lån.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er verdensledende produsent av økologiske ingredienser, som skaper et bredt tilbud av bærekraftige proteiner og fettholdige produkter , samtidig som de er blant de største produsentene av fornybar, ren energi. Darling Ingredients har virksomhet på fem kontinenter. Selskapet samler inn avfall fra matindustrien, som deretter omdannes dette til spesialingredienser som hydrolysert kollagen, spiselig fettsyrer og matfett, animalske proteiner til bruk i måltidsproduksjon, plasma, ingredienser til kjæledyrfôr, drivstoffråvarer og grønn bioenergi. Darling Ingredients er utnevnt som en av «50 Sustainability and Climate Leaders in 2021». Les mer her: Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Selskapet selger ingredienser over hele verden og jobber med å styrke løftet om en bedre fremtid. Vi skaper produktapplikasjoner for helse, næringsstoffer og bioenergi samtidig som vi optimaliserer våre tjenester til næringskjeden. Darling eies 50 % av joint venture-partneren Diamond Green Diesel (DGD), Nord-Amerikas største produsent av fornybar diesel. Produktene reduserer klimagassutslippene med opptil 85 % sammenlignet med fossilt drivstoff. For ytterligere informasjon, kan du besøke selskapets nettsted på http://www.darlingii.com.

Med liten skrift

