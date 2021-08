Darling Ingredients Inc. annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021

IRVING, Texas, 12 août 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, « Darling ») --

Deuxième trimestre 2021

Un bénéfice net de $196,6 million de dollars ou $1,17 par action diluée selon les PCGR

Des ventes nettes de $1,2 milliard de dollars

Un BAIIDA ajusté combiné de $353,7 millions de dollars

L'entreprise mondiale Ingrédients a enregistré un BAIIDA record de $221,7 millions de dollars au deuxième trimestre

La coentreprise de diesel renouvelable, DGD, a réalisé un trimestre record, versant $132,0 millions de dollars de BAIIDA à Darling.

Darling a racheté environ $76 millions de dollars d'actions ordinaires au cours du deuxième trimestre.

Le BAIIDA ajusté combiné sur douze mois de Darling dépasse $1 milliard de dollars, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise.

Le projet de diesel renouvelable de DGD Norco, LA , d'une capacité de 400 millions de gallons, devrait être pleinement opérationnel au milieu du quatrième trimestre 2021.

, d'une capacité de 400 millions de gallons, devrait être pleinement opérationnel au milieu du quatrième trimestre 2021. La réalisation du projet de diesel renouvelable de DGD, TX de 470 millions de gallons est prévu pour le premier semestre 2023.

Darling a déclaré un chiffre d'affaires net de $1,2 milliard de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, contre un chiffre d'affaires net de $848,7 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable à Darling pour les trois mois clos le 3 juillet 2021 s'est élevé à $196,6 millions de dollars, soit $1,17 dollar par action diluée, contre un bénéfice net de $65,4 millions de dollars, soit $0,39 dollar par action diluée, pour le deuxième trimestre 2020.

« Notre entreprise mondiale d'ingrédients continue de performer aux plus hauts niveaux en produisant un BAIIDA ajusté record d'environ $222 millions de dollars pour le deuxième trimestre », a déclaré Randall C. Stuewe, président et chef de la direction de Darling Ingredients Inc. « Nous continuons à observer des signes positifs de la reprise de l'économie, aussi bien ici en Amérique du Nord que dans le monde entier, ce qui devrait permettre de répondre à une demande accrue pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les carburants, permettant à Darling de profiter de sa position de leader dans le secteur. »

« La performance financière de Darling au premier semestre 2021 a été forte, puisque nous avons généré un BAIIDA ajusté combiné de $638,5 millions de dollars et avec la force continue des prix des matières premières pour notre activité mondiale d'ingrédients prévue pour le reste de 2021, et l'expansion de 400 millions de gallons de diesel renouvelable de DGD Norco, LA, qui démarre à court terme, nous augmentons une fois de plus nos prévisions de BAIIDA ajusté combiné pour 2021 à environ $1,275 milliard de dollars », a commenté Stuewe.

En vertu de l'autorisation actuelle de rachat d'actions de Darling, la société a racheté 1,14 million d'actions ordinaires au cours du deuxième trimestre pour un total de $75,7 millions de dollars. Darling dispose d'environ $124,3 millions de dollars restants dans le cadre de son autorisation actuelle.

Pour le semestre clos le 3 juillet 2021, Darling a déclaré un chiffre d'affaires net de $2,25 milliards de dollars, contre un chiffre d'affaires net de $1,7 milliard de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice net attribuable à Darling pour le premier semestre 2021 s'est élevé à $348,3 millions de dollars, soit $2,08 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de $150,9 millions de dollars, soit $0,90 dollar par action diluée, pour le premier semestre 2020.

Au 3 juillet 2021, Darling disposait de $77,9 millions de dollars en espèces et quasi-espèces, et de $902,1 millions de dollars disponibles en vertu de sa convention de crédit renouvelable engagée. Le montant total de la dette au 3 juillet 2021 était de $1,4 milliard de dollars. Des dépenses en capital (à l'exclusion des investissements relatifs au DGD) de $126,1 millions de dollars ont été effectuées au cours des six premiers mois de l'exercice 2021, comparativement à $123,2 millions de dollars au cours des six premiers mois de l'exercice 2020.

Le BAIIDA ajusté combiné s'est élevé à $353,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2021, contre $195,2 millions de dollars pour la même période en 2020. Depuis le début de l'année, le BAIIDA ajusté combiné s'élève à $638,5 millions de dollars pour 2021, contre $408,5 millions de dollars depuis le début de l'année 2020.

Pour plus d'informations, contactez :

Jim Stark, vice-président, Relations avec les investisseurs Courriel : [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Téléphone : 972-281-4823

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.