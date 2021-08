Darling Ingredients Inc. rapporterer resultatene for andre kvartal 2021

IRVING, Texas, 12. aug. 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, «Darling») --

Andre kvartal 2021

Nettoinntekt 196,6 millioner dollar, eller 1,17 dollar per GAAP utvannet aksje

Nettosalg 1,2 milliarder dollar

Kombinert justert EBITDA på 353,7 millioner dollar

Det globale ingrediensselskapet rapporterte et rekordstort driftsresultat (ebitda) i annet kvartal, på 221,7 millioner dollar

Fellesforetaket innen fornybar diesel, DGD, hadde et rekordkvartal og bidro med et driftsresultat (ebitda) på 132,0 millioner dollar til Darling

Darling kjøpte tilbake ordinære aksjer verdt cirka 76 millioner dollar i andre kvartal

Darlings tolvmåneders justerte driftsresultat overstiger 1 milliard dollar, for første gang i selskapets historie

DGD Norco-prosjektet i Louisiana i rute for å være i full drift (400 millioner gallon fornybar diesel) innen midten av fjerde kvartal 2021

i rute for å være i full drift (400 millioner gallon fornybar diesel) innen midten av fjerde kvartal 2021 DGD Port Arthur-prosjektet i Texas (470 million gallon fornybar diesel) forventes fullført i første halvdel av 2023

Darling rapporterer nettosalg på 1,2 milliarder dollar i andre kvartal 2021, mot nettosalg på 848,7 millioner dollar i samme periode i fjor. Nettoinntekt tilskrevet Darling i de tre månedene fram til 3. juli 2021 var 196,6 millioner dollar, eller 1,17 dollar per utvannet aksje, mot en nettoinntekt på 65,4 millioner dollar, eller 0,39 dollar per utvannet aksje, i andre kvartal i 2020.

«Den globale ingrediensvirksomheten vår fortsetter å prestere på høyeste nivå, og gir rekordhøyt justert driftsresultat (ebitda) på cirka 222 millioner dollar i andre kvartal,» sier Randall C. Stuewe, styreleder og Chief Executive Officer i Darling Ingredients Inc. «Vi fortsetter å se positive tegn på styrke i en økonomi som er på vei oppover igjen, både her i Nord-Amerika og i verden for øvrig. Dette bør gi varig etterspørsel etter mat, fôr og drivstoff, og gjøre Darling i stand til å utnytte vår ledende stilling i bransjen.»

«Darling hadde sterke økonomiske resultater i første halvdel av 2021, med kombinert justert driftsresultat (ebidta) på 638,5 millioner dollar. Med forventet vedvarende sterkt prisnivå på varene innen vår globale ingrediensvirksomhet i resten av 2021, samt oppstart av utvidelsen på 400 millioner gallon fornybar diesel i DGD Norco i Louisiana innen kort tid, øker vi igjen vårt kombinerte justerte driftsresultatmål for 2021 til cirka 1,275 milliarder dollar,» sier Stuewe.

Under Darlings nåværende godkjenning av aksjegjenkjøp har selskapet kjøpt tilbake 1,14 millioner ordinære aksjer i andre kvartal, med en totalverdi på 75,7 millioner dollar. Darling har cirka 124,3 millioner dollar igjen under den gjeldende godkjenningen.

I de seks månedene frem til 3. juli 2021 meldte Darling om nettosalg på 2,25 milliarder dollar, mot nettosalg på 1,7 milliarder dollar i samme periode 2020. Nettoinntekt tilskrevet Darling i første halvdel av 2021 var 348,3 millioner dollar, eller 2,08 dollar per utvannede aksje, mot nettoinntekt på 150,9 millioner dollar, eller 0,90 dollar per utvannet aksje, i første halvdel av 2020.

Per 3. juli 2021 hadde Darling 77,9 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter, og 902,1 millioner dollar tilgjengelig i kassakreditt. Den totale utestående gjelden per 3. juli 2021 var 1,4 milliarder dollar. Kapitalutgifter (kun DGD-investeringer) på 126,1 millioner dollar ble gjort i første halvdel av regnskapsåret 2021, mot 123,2 millioner dollar i første halvdel av regnskapsåret 2020.

Kombinert justert driftsresultat (ebitda) var 353,7 millioner dollar i andre kvartal 2021, mot 195,2 millioner dollar i samme periode i 2020. Hittil i år utgjør kombinert justert driftsresultat (ebitda) totalt 638,5 millioner dollar i 2021, mot 408,5 millioner dollar på samme tid i 2020.

