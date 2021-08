Darling Ingredients Inc. Rapporter över andra kvartalet 2021 Ekonomiska resultat

IRVING, Texas, 13 augusti, 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Andra kvartalet 2021

Nettoinkomst på 196,6 miljoner USD, eller 1,17 USD per GAAP utspädd aktie

per GAAP utspädd aktie Nettoförsäljning på 1,2 miljarder USD

Kombinerad, justerad EBITDA på 353,7 miljoner USD

Global Ingredients verksamhet redovisade ett rekord under K2 EBITDA på 221,7 miljoner USD

Förnybar diesel JV, DGD genererade en rekordvinst under andra kvartalet och bidrog med 132 miljoner USD EBITDA till Darling

Darling återköpte ca 76 miljoner USD i stamaktier under det andra kvartalet

Darlings kombinerade och justerade EBITDA efter tolv månader överstiger 1 miljard USD för första gången i företagets historia.

DGD Norco, LA 400 miljoner gallons i förnybart dieselprojekt på väg att bli fullt operativt under mitten av K4 2021

400 miljoner gallons i förnybart dieselprojekt på väg att bli fullt operativt under mitten av K4 2021 DGD Port Arthur, TX 470 miljoner gallon i förnybart dieselprojekt förväntas vara slutfört första halvåret 2023

Darling redovisade en nettoförsäljning på 1,2 miljarder USD under andra kvartalet av 2021, jämfört med en nettoförsäljning på 848,7 miljoner USD under samma period förra året Darlings nettoinkomst under de tre månaderna fram till den 3 juli 2021 var 196,6 miljoner USD, eller 1,17 USD per utspädd aktie, jämfört med nettoinkomsten på 65,4 miljoner USD, eller 0,39 USD per utspädd aktie, under andra kvartalet av 2020.

"Ingredients globala verksamhet fortsätter att prestera på högsta nivå och levererar en rekordjusterad EBITDA på ca 222 miljoner USD under det andra kvartalet," berättade Randall C. Stuewe, ordförande och CEO för Darling Ingredients Inc. "Vi fortsätter att se positiva tecken på styrka i en återhämtande ekonomi såväl här i Nordamerika som i andra delar av världen. Detta bör skapa en hållbar efterfrågan på mat, foder och bränsle, vilket i sin tur stärker Darlings möjligheter att dra nytta av vår ledarposition i branschen."

"Darlings ekonomiska resultat under det första halvåret av 2021 var starkt, eftersom vi genererade en kombinerad justerad EBITDA på 638,5 miljoner USD, och med de förväntade fortsatt höga råvarupriserna för vår globala ingrediensverksamhet under resten av 2021 och den 400 miljoner gallons förnybara dieselexpansionen av DGD Norco, LA, som inleds inom kort, ökar vi återigen vår kombinerade justerade EBITDA ledning för 2021 till ca 1,275 miljarder USD," sade Stuewe.

Under Darlings nuvarande återköpstillstånd återköpte företaget 1,14 miljoner USD i stamaktier under det andra kvartalet för totalt 75,7 miljoner USD. Darling har ca 124,3 miljoner USD kvar enligt sitt nuvarande tillstånd.

När det gäller de sex månader som ledde fram till den 3 juli 2021, redovisade Darling en nettoförsäljning på 2,25 miljarder USD, jämfört med nettoförsäljningen på 1,7 miljarder under samma period 2020. Darlings nettoinkomst under de sex första månaderna av 2021 var 348,3 miljoner USD, eller 2,08 USD per utspädd aktie, jämfört med en nettoinkomst på 150,9 miljoner USD, eller 0,90 USD per utspädd aktie, under de sex första månaderna av 2020.

Från och med den 3 juli 2021 hade Darling 77,9 USD miljoner i kontanter och likvida medel, och 902,1 miljoner USD tillgängliga under sitt åtagna revolverande kreditavtal. Den totala utestående skulden från och med den 3 juli 2021 var 1,4 miljarder USD. Kapitalutgifter (exklusive DGD-investeringar) på 126,1 miljoner USD gjordes under de sex första månaderna under räkenskapsåret 2021, jämfört med 123,2 miljoner under de sex första månaderna av räkenskapsåret 2020.

Kombinerad justerad EBITDA var 353,7 miljoner USD under andra kvartalet 2021, jämfört med 195,2 miljoner USD under samma period 2020. På årsbasis uppgick den kombinerade justerade EBITDA till 638,5 miljoner USD under 2021, jämfört med 408,5 miljoner USD på årsbasis för 2020.

För vidare information, kontakta:

Jim Stark, vice VD, Investor Relations E-postadress: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Telefonnummer: 972-281-4823

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.