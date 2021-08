Darling Ingredients Inc. rapporterer økonomiske resultater for andet kvartal 2021

IRVING, Texas, 12. aug. 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Andet kvartal 2021

Nettoindtægt på 196,6 mio. USD eller 1,17 USD pr. GAAP fortyndet aktie

Nettosalg på 1,2 mia. USD

Kombineret, justeret EBITDA på 353,7 mio USD

Global Ingredients indberettede en rekord-EBITDA for 2. kvartal på 221,7 mio. USD

Det vedvarende diesel-joint venture, DGD, genererede et rekordhøjt kvartal, som bidrog med en EBITDA på 132 mio. USD til Darling

Darling tilbagekøbte ordinære aktier for omkring 76 mio. USD i andet kvartal

Darlings kombinerede, justerede EBITDA i de sidste 12 måneder overstiger 1 mia. USD, for første gang i virksomhedens historie

DGD Norco, LA , 400 millioner gallons vedvarende diesel-projekt på vej til at blive fuldt operationelt i midten af 4. kvartal 2021

DGD Port Arthur, TX , 470 millioner gallons vedvarende diesel-projekt forventes nu færdigt i første halvdel af 2023

Darling rapporterede et nettosalg på 1,2 mia. USD i andet kvartal af 2021, i sammenligning med et nettosalg på 848,7 mio. USD i samme periode for et år siden. Nettoindtægt, der kan tilskrives Darling for de tre måneder, der sluttede d. 3. juli 2021, var 196,6 mio. USD, eller 1,17 USD pr. fortyndet aktie, i sammenligning med en nettoindtægt på 65,4 mio. USD eller 0,39 USD pr. fortyndet aktie i andet kvartal af 2020.

"Vores globale ingrediensvirksomhed fortsætter med at præstere på højeste niveau og producerer en rekordhøj justeret EBITDA på omkring 222 mio. USD i andet kvartal," sagde Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør i Darling Ingredients Inc. "Vi ser fortsat positive styrketegn i en økonomi, der er på vej tilbage, både her i Nordamerika og rundt om i verden, hvilket bør sikre den vedholdende efterspørgsel på mad, foder og brændstof, der gør det muligt for Darling at udnytte vores førende position i branchen."

"Darlings første halvdel af 2021 leverede en stærk præstation, da vi genererede en kombineret, justeret EBITDA på 638,5 mio. USD, og med den fortsatte styrke af råstofpriserne til vores globale ingrediensvirksomheder, som forventes i resten af året, og med udvidelsen på 400 millioner gallons vedvarende diesel på DGD Norco, LA, som starter op snart, øger vi igen vores kombinerede, justerede EBITDA-prognose for 2021 til ca. 1.275 mia. USD", kommenterede Stuewe.

Under Darlings nuværende godkendelse af tilbagekøb af aktier købte virksomheden 1,14 mio. ordinære aktier tilbage i andet kvartal for et samlet beløb på 75,7 mio. USD. Darling har omkring 124,3 mio. USD tilbage under dens nuværende godkendelse.

For de seks måneder, der sluttede d. 3. juli 2021, rapporterede Darling et nettosalg på 2,25 mia. USD i sammenligning med et nettosalg på 1,7 mia. USD i den samme periode i 2020. Nettoindtægten, der kan tilskrives Darling for de seks første måneder af 2021, var på 348,3 mio. USD eller 2,08 USD pr. fortyndet aktie i sammenligning med en nettoindtægt på 150,9 mio. USD eller 0,90 USD pr. fortyndet aktie for de første seks måneder af 2020.

Pr. 3. juli 2021 havde Darling 77,9 mio. USD i kontanter og kontante ækvivalenter og 902,1 mio. USD tilgængelige under virksomhedens revolverende kreditaftale. Samlet udestående gæld pr 3. juli 2021 var 1,4 mia.. Anlægsinvesteringer (eksklusiv DGD-investeringer) på 126,1 mio. USD blev foretaget i løbet af de første seks måneder af finansåret 2021 i sammenligning med 123,2 mio. USD i de første seks måneder af finansåret 2020.

Kombineret, justeret EBITDA var på 353,7 mio. USD i andet kvartal af 2021 i sammenligning med 195,2 mio. USD i den samme periode i 2020. På en år til dato-basis beløb den kombinerede, justerede EBITDA sig til 638,5 mio. USD i 2021 i sammenligning med 408,5 mio. USD på en år til dato-basis i 2020.

