Darling Ingredients Inc. Doet Verslag van de Financiële Resultaten voor het Tweede Kwartaal van 2021

Tweede kwartaal van 2021

Netto-opbrengst van $ 196,6 miljoen, of $ 1,17 per GAAP verwaterd aandeel

miljoen, of per GAAP verwaterd aandeel Nettoverkoop van $ 1,2 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 353,7 miljoen

miljoen Global Ingredients meldde een record EBITDA van $ 221,7 miljoen voor het tweede kwartaal

miljoen voor het tweede kwartaal Renewable diesel JV, DGD genereerde een recordkwartaal met een bijdrage van maar liefst $ 132 miljoen aan EBITDA

Darling heeft in het tweede kwartaal voor ongeveer $ 76 miljoen aan gewone aandelen teruggekocht

miljoen aan gewone aandelen teruggekocht De gecombineerde aangepaste EBITDA van Darling over de laatste twaalf maanden overschrijdt $ 1 miljard. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf

miljard. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf Het DGD Norco, LA 400 miljoen gallon hernieuwbare dieselproject is op schema om in het midden van het vierde kwartaal van 2021 volledig operationeel te zijn

400 miljoen gallon hernieuwbare dieselproject is op schema om in het midden van het vierde kwartaal van 2021 volledig operationeel te zijn Het DGD Port Arthur, TX 470 miljoen gallon hernieuwbaar dieselproject wordt verwacht om in de eerste helft van 2023 afgerond te zijn

Darling meldde een nettoverkoop van $ 1,2 miljard voor het tweede kwartaal van 2021, in vergelijking met een nettoverkoop van $ 848,7 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar. De aan Darling toerekenbare netto-opbrengst voor de drie maanden eindigend op 3 juli 2021 was $ 196,6 miljoen, of $ 1,17 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een netto-opbrengst van $ 65,4 miljoen, of $ 0,39 per verwaterd aandeel, voor het tweede kwartaal van 2020.

"Onze wereldwijde grondstoffenactiviteiten presteren onveranderd op het hoogste niveau, met een record aan aangepaste EBITDA van ongeveer $ 222 miljoen voor het tweede kwartaal," zei Randall C. Stuewe, Voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc. "We blijven positieve tekenen van sterkte zien in een zich herstellende economie, zowel hier in Noord-Amerika als elders in de wereld, wat zou moeten zorgen voor een aanhoudende vraag naar voedsel, voer en brandstof, hetgeen Darling in staat zou moeten stellen voordeel te halen uit onze leidende positie in de industrie."

"Darling heeft in de eerste helft van 2021 financieel gezien sterk gepresteerd, gezien we een gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 638,5 miljoen genereerden en met de aanhoudende sterkte van de grondstofprijzen voor onze verwachte wereldwijde grondstoffenactiviteiten voor de rest van 2021, en de opstart op korte termijn van de 400 miljoen gallon hernieuwbare dieseluitbreiding van DGD Norco, LA, verhogen we onze verwachting aangaande de gecombineerde aangepaste EBITDA voor 2021 opnieuw tot ongeveer $ 1,275 miljard," lichtte Stuewe toe.

Onder Darlings bestaande machtiging om eigen aandelen terug te kopen heeft het bedrijf in het tweede kwartaal 1,14 miljoen gewone aandelen teruggekocht voor een totaalwaarde van $ 75,7 miljoen. Darling heeft onder de bestaande machtiging nog ongeveer € 124,3 miljoen over.

Voor de zes maanden eindigend op 3 juli 2021, rapporteerde Darling een nettoverkoop van $ 2,25 miljard, in vergelijking met een nettoverkoop van $ 1,7 miljard voor dezelfde periode in 2020. De aan Darling toerekenbare netto-opbrengst voor de eerste zes maanden van 2021 was $ 348,3 miljoen, of $ 2,08 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een netto-opbrengst van $ 150,9 miljoen, of $ 0,90 per verwaterd aandeel, voor de eerste zes maanden van 2020.

Op 3 juli 2021 had Darling voor $ 77,9 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en beschikte het over $ 902,1 miljoen onder zijn toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld per 3 juli 2021 was $ 1,4 miljard. In de eerste zes maanden van het fiscale jaar 2021 werden er kapitaaluitgaven van $ 126,1 miljoen gedaan (exclusief DGD-investeringen), in vergelijking met $ 123,2 miljoen in de eerste zes maanden van het fiscale jaar 2020.

De gecombineerde aangepaste EBITDA was $ 353,7 miljoen voor het tweede kwartaal van 2021, in vergelijking met $ 195,2 miljoen voor het eerste kwartaal van 2020. Cumulatief voor het lopende jaar is de gecombineerde aangepaste EBITDA voor 2021 in totaal $ 638,5 miljoen, in vergelijking met $ 408,5 miljoen voor dezelfde periode in 2020.

