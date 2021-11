Darling Ingredients Inc. annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2021

IRVING, Texas, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, « Darling ») --

Troisième trimestre 2021

Bénéfice net de 146,8 millions de dollars ou 0,88 USD par action diluée selon les PCGR

Ventes nettes de 1,2 milliard de dollars

BAIIDA ajusté combiné de 289,6 millions de dollars

L'activité mondiale Ingredients a déclaré un BAIIDA de 229,6 millions de dollars au troisième trimestre

La coentreprise de diesel renouvelable, Diamond Green Diesel (DGD) a contribué à 60 millions de dollars du BAIIDA de Darling.

Darling a déclaré un chiffre d'affaires net de 1,2 milliard USD pour le troisième trimestre 2021, contre un chiffre d'affaires net de 851 millions USD pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable à Darling pour le trimestre clôturé le 2 octobre 2021 s'élevait à 146,8 millions USD, ou 0,88 USD par action diluée, comparativement à un bénéfice net de 101,1 millions USD, ou 0,61 USD par action diluée, pour le troisième trimestre de 2020.

« Nous avons réalisé un autre solide bénéfice trimestriel dans notre activité mondiale des ingrédients, soit un BAIIDA ajusté d'environ 230 millions USD pour le troisième trimestre », a déclaré Randall C. Stuewe, PDG de Darling Ingredients Inc. « La demande de produits protéiques et de matières premières à faible teneur en carbone partout dans le monde continue d'offrir des conditions favorables à notre plateforme mondiale. Cela nous permettra d'obtenir ce que nous prévoyons être nos meilleurs résultats financiers annuels dans l'histoire de Darling Ingredients et conformément à nos prévisions antérieures d'un BAIIDA ajusté combiné de 1,275 milliard de dollars pour l'année.

Le projet d'agrandissement de DGD à Norco, en Louisiane, a été terminé plus tôt que prévu et continue de prendre de l'ampleur. Nous devrions atteindre notre capacité opérationnelle prévue d'ici la semaine prochaine », a poursuivi M. Stuewe. « Notre projet de DGD III à Port Arthur continue de réaliser des progrès exceptionnels en matière de construction et devrait atteindre ses objectifs au cours du premier semestre de 2023. »

En vertu de l'autorisation actuelle de rachat d'actions de Darling, la société a racheté 319 330 actions ordinaires au cours du troisième trimestre pour un total de 22,3 millions de dollars. Darling dispose d'environ 102 millions de dollars restants dans le cadre de son autorisation actuelle, qui a été prolongée jusqu'au 13 août 2022. Pour les neuf premiers mois de 2021, la société a racheté environ 98 millions de dollars d'actions ordinaires.

Pour la période de neuf mois, qui s'est terminée le 2 octobre 2021, Darling a déclaré des ventes nettes de 3,4 milliards de dollars, comparativement à des ventes nettes de 2,6 milliards pour la même période en 2020. Le bénéfice net attribuable à Darling pour les neuf premiers mois de 2021 était de 495,2 millions de dollars, ou de 2,96 dollars par action diluée, comparativement à un bénéfice net de 252,1 millions de dollars, ou 1,51 dollar par action diluée, pour les neuf premiers mois de 2020.

À la date du 2 octobre 2021, Darling disposait de 67,4 millions de dollars en espèces et quasi-espèces, et de 912,6 millions de dollars disponibles en vertu de sa convention de crédit renouvelable engagée. Le montant total de la dette au 2 octobre 2021 était de 1,38 milliard de dollars. Des dépenses en capital (à l'exclusion des investissements relatifs au DGD) de 191,7 millions de dollars ont été effectuées au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2021, comparativement à 184,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2020.

Le BAIIDA ajusté combiné s'est établi à 289,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 218,5 millions de dollars pour la même période en 2020. En cumul annuel, le BAIIDA ajusté combiné s'élève à 928,1 millions de dollars pour 2021, contre 627 millions de dollars en cumul annuel en 2020.

