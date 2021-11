Darling Ingredients Inc. Rapporterar ekonomiska resultat för tredje kvartalet 2021

IRVING, Texas, 10 november 2021 /PRNewswire/– Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") –

Tredje kvartalet 2021

Nettoinkomst på 146,8 miljoner USD, eller 0,88 USD per GAAP utspädd aktie

per GAAP utspädd aktie Nettoförsäljning på 1,2 miljarder USD

Kombinerad, justerad EBITDA på 289,6 miljoner USD

Global Ingredients verksamhet redovisade 229,6 miljoner USD EBITDA för K3

Förnybar diesel JV, Diamond Green Diesel (DGD) bidrog med 60 miljoner USD EBITDA till Darling

Darling redovisade en nettoförsäljning på 1,2 miljarder USD under tredje kvartalet av 2021, jämfört med en nettoförsäljning på 851 miljoner USD under samma period förra året. Darlings nettoinkomst under de tre månaderna fram till den 2 oktober 2021 var 146,8 miljoner USD, eller 0,88 USD per utspädd aktie, jämfört med nettoinkomsten på 101,1 miljoner USD, eller 0,61 USD per utspädd aktie, under tredje kvartalet 2020.

"Vi levererade ytterligare ett starkt kvartalsresultat för vår globala ingrediensverksamhet, och rapporterade ett justerat EBITDA på ca 230 miljoner USD för tredje kvartalet," berättade Randall C. Stuewe, ordförande och CEO för Darling Ingredients Inc. "Efterfrågan på proteinprodukter och koldioxidsnåla råvaror runt om i världen fortsätter att ge vår globala plattform medvind, och därmed förväntar vi oss kunna leverera vad vi förväntar oss ska bli vårt bästa årsresultat i Darling Ingredients historia och i linje med våra tidigare riktlinjer om kombinerat justerat EBITDA på 1,275 miljarder USD för året."

"DGD:s expansionsprojekt i Norco, Louisiana blev klart i förtid och fortsätter nu med inkörningen och förväntas vara i full drift under nästa vecka," förklarade Randall C. Stuewe. "Konstruktionen av vårt projekt Port Arthur DGD III fortsätter helt enligt planerna och det förväntas står klart under första halvåret 2023."

Under Darlings nuvarande återköpstillstånd återköpte företaget 319 330 stamaktier under tredje kvartalet för totalt 22,3 miljoner USD. Darling har ca 102 miljoner kvar under nuvarande tillstånd som förlängdes till den 13 augusti 2022. Under de första nio månaderna 2021 har företaget återköpt stamaktier till ett värde av ca 98 miljoner USD.

När det gäller de nio månaderna fram till den 2 oktober 2021, redovisade Darling en nettoförsäljning på 3,4 miljarder USD, jämfört med nettoförsäljningen på 2,6 miljarder under samma period 2020. Darlings nettoinkomst under de nio första månaderna 2021 var 495,2 miljoner USD, eller 2,96 USD per utspädd aktie, jämfört med en nettoinkomst på 252,1 miljoner USD, eller 1,51, USD per utspädd aktie, under de nio första månaderna 2020.

Från och med den 2 oktober 2021 hade Darling 67,4 miljoner USD i kontanter och likvida medel, och 912,6 miljoner USD tillgängliga under sitt åtagna revolverande kreditavtal. Totalt utestående skuld från och med den 2 oktober 2021 var 1,38 miljarder USD. Kapitalutgifter (exklusive DGD-investeringar) på 191,7 miljoner USD gjordes under de nio första månaderna under räkenskapsåret 2021, jämfört med 184,9 miljoner USD under de nio första månaderna räkenskapsåret 2020.

Kombinerat justerat EBITDA var 289,6 miljoner USD under tredje kvartalet 2021, jämfört med 218,5 miljoner USD under samma period 2020. På årsbasis uppgick kombinerat justerat EBITDA till 928,1 miljoner USD under 2021, jämfört med 627,0 miljoner USD på årsbasis för 2020.

