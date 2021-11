Darling Ingredients Inc. rapporterer resultatene for tredje kvartal 2021

IRVING i Texas, 10. november 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, «Darling») --

Tredje kvartal 2021

Nettofortjeneste på 146,8 millioner dollar, eller 0,88 dollar per GAAP utvannet aksje

Nettoomsetning på 1,2 milliarder dollar

Kombinert justert EBITDA på 289,6 millioner dollar

Det globale ingrediensselskapet rapporterte et rekordstort driftsresultat (ebitda) i tredje kvartal, på 229,6 millioner dollar

Fornybar diesel JV, Diamond Green Diesel (DGD) genererte 60,0 millioner dollar av Darlings ebitda

Darling rapporterer nettoomsetning på 1,2 milliarder dollar i tredje kvartal 2021, mot nettoomsetning på 851 millioner dollar i samme periode i fjor. Nettofortjeneste for Darling i de tre månedene fram til 2. oktober 2021 var 146,8 millioner dollar, eller 0,88 dollar per utvannet aksje, mot en nettofortjeneste på 101,1 millioner dollar, eller 0,61 dollar per utvannet aksje, i tredje kvartal i 2020.

«Vi har produsert enda et sterkt kvartal i vår globale ingrediensvirksomhet, med et justert driftsresultat (ebitda) på cirka 230 millioner dollar i tredje kvartal,» sier Randall C. Stuewe, styreleder og adm. dir. i Darling Ingredients Inc. «Etterspørselen etter proteinprodukter og råstoff med lavt karbonavtrykk rundt om i verden fortsetter å gi positive medvinder for den globale plattformen vår, så vi kan levere det vi forventer skal bli våre beste årlige økonomiske resultater i Darling Ingredients' historie. Dette er i tråd med vårt tidligere anslag av kombinert justert ebidta på 1,275 milliarder dollar i året.»

«DGDs ekspansjonsprosjekt i Norco i Louisiana ble fullført før planen. Det utvikles stadig, og bør nå vår forventede driftskapasitet i løpet av den neste uken,» sa Stuewe. «Port Arthur DGD III-prosjektet fortsetter å gjøre eksepsjonelle fremskritt i byggebransjen og ligger an til fullføring i første halvdel av 2023.»

Under Darlings nåværende godkjenning av aksjegjenkjøp har selskapet kjøpt tilbake 319 330 ordinære aksjer i tredje kvartal, med en totalverdi på 22,3 millioner dollar. Darling har ca. 102 millioner dollar under gjeldende godkjenning, som ble forlenget til 13. august 2022. I de første ni månedene av 2021 har selskapet kjøpt opp igjen ca. 98 millioner dollar av ordinære aksjer.

I de ni månedene frem til 2. oktober 2021 meldte Darling om nettoomsetning på 3,4 milliarder dollar, mot nettoomsetning på 2,6 milliarder dollar i samme periode 2020. Nettofortjeneste for Darling i de første ni månedene av 2021 var 495,2 millioner dollar, eller 2,96 dollar per utvannede aksje, mot nettofortjeneste på 252,1 millioner dollar, eller 1,51 dollar per utvannet aksje, i første halvdel av 2020.

Per 2. oktober 2021 hadde Darling 67,4 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter, og 912,6 millioner dollar i disponibel kassakreditt. Den totale utestående gjelden per 2. oktober 2021 var 1,4 milliarder dollar. Kapitalutgiftene (unntatt DGD-investeringer) var på 191,7 millioner dollar i de ni første månedene av regnskapsåret 2021, mot 184,9 millioner dollar i de første ni månedene av regnskapsåret 2020.

Kombinert justert driftsresultat (ebitda) var 289,6 millioner dollar i tredje kvartal i 2021, mot 218,5 millioner dollar i samme periode i 2020. Hittil i år utgjør kombinert justert driftsresultat (ebitda) totalt 928,1 millioner dollar i 2021, mot 627,0 millioner dollar på samme tid i 2020.

