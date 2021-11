Darling Ingredients Inc. rapporterer de økonomiske resultater for andet kvartal 2021

IRVING, Texas, 10. november 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Tredje kvartal 2021

Nettoindtægt på 146,8 mio. USD eller 0,88 USD pr. GAAP udvandede aktie

pr. GAAP udvandede aktie Nettosalg på 1,2 mia. USD

Kombineret, justeret EBITDA på 289,6 mio. USD

Global Ingredients indberettede en EBITDA for 3. kvartal på 229,6 mio. USD

Vedvarende diesel-JV, Diamond Green Diesel (DGD), bidrog med en EBITDA på 60,0 mio. USD til Darling

Darling rapporterede et nettosalg på 1,2 mia. USD i tredje kvartal af 2021 i sammenligning med et nettosalg på 851 mio. USD i samme periode for et år siden. Nettoindtægt, der kan tilskrives Darling for de tre måneder, der sluttede 2. oktober 2021, var 146,8 mio. USD, eller 0,88 USD pr. udvandede aktie, i sammenligning med en nettoindtægt på 101,1 mio. USD eller 0,61 USD pr. udvandede aktie i tredje kvartal af 2020.

"Vi har haft endnu en stærk kvartalsindtjening i vores globale ingrediensvirksomhed med en justeret EBITDA på omkring 230 mio. USD i tredje kvartal", siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør i Darling Ingredients Inc. "Efterspørgsel på proteinprodukter og råstoffer med lavt CO2 verden over giver fortsat medvind til vores globale platform, hvilket gør os i stand til at levere, hvad vi forventer bliver vores bedste årsresultat i Darling Ingredients historie på linje med vores tidligere forudsigelser af en kombineret, justeret EBITDA på 1,275 mia. USD for hele året".

"Ekspansionsprojektet for DGD's Norco, Louisiana blev færdigt før planlagt og øger fortsat sin produktion, og vi skulle kunne nå den forventede driftskapacitet i løbet af næste uge", udtaler Randall C. Stuewe. "Vores Port Arthur DGD III-projekt gør fortsat fremragende fremskridt med hensyn til byggeriet, og det er stadig målet at have det færdigt i første halvdel af 2023".

Under Darlings nuværende godkendelse af tilbagekøb af aktier købte virksomheden 319.330 ordinære aktier tilbage i tredje kvartal for et samlet beløb på 22,3 mio. USD. Darling har omkring 102 mio USD tilbage under den nuværende godkendelse, som blev forlænget til 13. august 2022. I de første ni måneder af 2021 har virksomheden tilbagekøbt ordinære aktier for omkring 98 mio. USD.

For perioden på ni måneder, der sluttede 2. oktober 2021, rapporterede Darling et nettosalg på 3,4 mia. USD i sammenligning med et nettosalg på 2,6 mia. USD i den samme periode i 2020. Nettoindtægten, der kan tilskrives Darling for de første ni måneder af 2021, var på 495,2 mio. USD eller 2,96 USD pr. fortyndet aktie i sammenligning med en nettoindtægt på 252,1 mio. USD eller 1,51 USD pr. udvandede aktie for de første ni måneder af 2020.

Pr. 2. oktober 2021 havde Darling 67,4 mio. USD i kontanter og kontante ækvivalenter og 912,6 mio. USD tilgængelige under virksomhedens revolverende kreditaftale. Samlet udestående gæld pr 2. oktober 2021 var 1,38 mia USD. Anlægsinvesteringer (eksklusiv DGD-investeringer) på 191,7 mio. USD blev foretaget i løbet af de første ni måneder af finansåret 2021 i sammenligning med 184,9 mio. USD i de første ni måneder af finansåret 2020.

Det kombinerede, justerede EBITDA var på 289,6 mio. USD i tredje kvartal af 2021 i sammenligning med 218,5 mio. USD i den samme periode i 2020. På en år til dato-basis beløb den kombinerede, justerede EBITDA sig til 928,1 mio. USD i 2021 i sammenligning med 627,0 mio. USD på en år til dato-basis i 2020.

