Darling Ingredients Inc. Doet Verslag van de Financiële Resultaten voor het Derde Kwartaal van 2021

IRVING, Texas, 10 november 2021

Netto-opbrengst van $ 146,8 miljoen, of $ 0,88 per GAAP verwaterd aandeel

miljoen, of per GAAP verwaterd aandeel Nettoverkoop van $ 1,2 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 289,6 miljoen

miljoen Global Ingredients meldde een record EBITDA van $ 229,6 miljoen voor het derde kwartaal

miljoen voor het derde kwartaal Renewable diesel JV, Diamond Green Diesel (DGD) goed voor $ 60 miljoen van EBITDA van Darling

(DGD) goed voor miljoen van EBITDA van Darling Darling heeft in het derde kwartaal voor ongeveer $ 22 miljoen aan gewone aandelen teruggekocht

Darling meldde een nettoverkoop van $ 1,2 miljard voor het derde kwartaal van 2021, in vergelijking met een nettoverkoop van $ 851 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar. De aan Darling toerekenbare netto-opbrengst voor de drie maanden eindigend op 2 oktober 2021 was $ 146,8 miljoen, of $ 0,88 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een netto-opbrengst van $ 101,1 miljoen, of $ 0,61 per verwaterd aandeel, voor het derde kwartaal van 2020.

"Onze wereldwijde grondstoffenactiviteiten presteren wederom sterk, met een aangepaste EBITDA van ongeveer $ 230 miljoen voor het derde kwartaal", aldus Randall C. Stuewe, Voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc. "De wereldwijde vraag naar eiwitproducten en koolstofarme grondstoffen blijft een positieve duw in de rug opleveren voor ons mondiale platform, waardoor we kunnen leveren wat we verwachten als onze beste jaarlijkse financiële resultaten in de geschiedenis van Darling Ingredients en in overeenstemming met onze eerdere richtlijnen van een gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 1,275 miljard voor het hele jaar."

"DGD's Norco, Louisiana uitbreidingsproject is voor schema afgerond en blijft meer produceren, en zal onze verwachte productiecapaciteit binnen de volgende week als het goed is bereiken," aldus Dhr. Stuewe. "Ons Port Arthur DGD III-project blijft uitzonderlijke vooruitgang boeken en is nog steeds op schema om in de eerste helft van 2023 te worden afgerond."

Onder Darlings bestaande machtiging om eigen aandelen terug te kopen heeft het bedrijf in het derde kwartaal 319.330 miljoen gewone aandelen teruggekocht voor een totaalwaarde van $ 22,3 miljoen. Darling heeft ongeveer $ 102 miljoen over onder de huidige machtiging, die is verlengd tot 13 augustus 2022. In de eerste negen maanden van 2021 heeft het bedrijf ongeveer $ 98 miljoen aan aandelen opgekocht.

Voor de negen maanden eindigend op 2 oktober 2021 rapporteerde Darling een nettoverkoop van $ 3,4 miljard, vergeleken met een nettoverkoop van $ 2,6 miljard voor dezelfde periode in 2020. De aan Darling toerekenbare netto-opbrengst voor de eerste negen maanden van 2021 was $ 495,2 miljoen, of $ 2,96 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een netto-opbrengst van $ 252,1 miljoen, of $ 1,51 per verwaterd aandeel, voor de eerste negen maanden van 2020.

Op 2 oktover 2021 had Darling voor $ 67,4 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en beschikte het over $ 912,6 miljoen onder zijn toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld per 2 oktober 2021 was $ 1,38 miljard. In de eerste negen maanden van het fiscale jaar 2021 werden er kapitaaluitgaven van $ 191,7 miljoen gedaan (exclusief DGD-investeringen), in vergelijking met $ 184,9 miljoen in de eerste negen maanden van het fiscale jaar 2020.

De gecombineerde aangepaste EBITDA was $ 289,6 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, in vergelijking met $ 218,5 miljoen voor dezelfde periode in 2020. Cumulatief voor het lopende jaar is de gecombineerde aangepaste EBITDA voor 2021 in totaal $ 928,1 miljoen, in vergelijking met $ 627,0 miljoen voor dezelfde periode in 2020.

Neem voor meer informatie contact op met:

Jim Stark, vice-president beleggersrelaties

5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038

E-mail : [email protected]

Telefoon : +1 972 281 4823

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

