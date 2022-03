Darling Ingredients Inc. Leverer stærke finansielle resultater i fjerde kvartal og regnskabsåret 2021; Det bringer Momentum ind i 2022

IRVING, Texas, 3. marts 2022 /PRNewswire/ --

Fjerde kvartal 2021

Nettoindtægt på 155,8 mio. USD eller 0,94 USD pr. GAAP udvandede aktie

pr. GAAP udvandede aktie Nettosalg på 1,3 mia. USD

Kombineret, justeret EBITDA på 306,8 mio USD

Global Ingredients indberettede en EBITDA for 3. kvartal på 223,6 mio. USD

Regnskabsåret 2021

Nettoindtægt på 650,9 mio. USD eller 3,90 USD pr. GAAP udvandede aktie

pr. GAAP udvandede aktie Nettosalg på 4,7 mia. USD

Kombineret, justeret EBITDA på 1,235 mia. USD

Global Ingredients opnåede en rekordstor EBITDA på 851,4 mio. USD

Diamond Green Diesel opnåede et rekordsalg på 370,2 mio. gallons vedvarende diesel med et gennemsnit på 2,07 USD EBITDA pr. gallon

opnåede et rekordsalg på 370,2 mio. gallons vedvarende diesel med et gennemsnit på EBITDA pr. gallon Erhvervelsen af Valley Proteins vil styrke forsyningen af råmaterialer med lavt kulstofindhold

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterede i dag en nettoindtægt på 155,8 mio. USD eller 0,94 USD pr. udvandet aktie i fjerde kvartal af 2021 i forhold til en nettoindtægt på 44,7 mio. USD eller 0,27 USD pr. udvandet aktie i fjerde kvartal af 2020. Virksomheden rapporterede et nettosalg på 1,3 mia. USD i fjerde kvartal af 2021 sammenlignet med et nettosalg på 1,0 mia. USD i samme periode for et år siden.

"4. kvartal var et fremragende kvartal, der afslutter endnu et rekordår for Darling Ingredients", siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients Inc. "En solid efterspørgsel i vores fodersegment samordnet med den stigende efterspørgsel hos Diamond Green Diesel (DGD) placerer os godt for et stærkt resultat i 2022."

DGD opnåede et rekordsalg på 370 mio. gallons vedvarende diesel i regnskabsåret 2021 med et gennemsnit på 2,07 USD EBITDA pr. gallon. DGD's udvidelsesprojekt for vedvarende diesel i Norco i Louisiana blev iværksat i fjerde kvartal og opererer over den nominelle kapacitet.

"DGD giver et solidt afkast", tilføjer Stuewe. "Vores offentliggjorte aftale om at købe Valley Proteins placerer os strategisk til at levere råmaterialer med lav kulstofintensitet for at efterkomme den stigende efterspørgsel på vedvarende diesel. Den åbner også døren for potentielle nye eksportmuligheder, da vores verden går i retning mod dekarbonisering."

Gearingsgraden målt efter selskabets bankaftale var på 1,57x ved årets slutning. Virksomheden reducerede deres udestående saldo på B-terminslån med 100 mio. USD i løbet af 2021. Kapitaludgifterne beløb sig til ca. 274 mio. USD i 2021. Tilbagekøb af selskabets ordinære aktier udgjorde 167,7 mio. USD i 2021.

For regnskabsåret 2021 rapporterede Darling et nettosalg på 4,7 mia. USD i forhold til et nettosalg på 3,6 mia. USD i 2020. Nettoindtægten, der kan tilskrives Darling for 2021, var på 650,9 mio. USD eller 3,09 USD pr. udvandet aktie i sammenligning med en nettoindtægt på 296,8 mio. USD eller 1,78 USD pr. udvandet aktie for 2020.

Pr. 1. januar 2021 havde Darling 69,1 mio. USD i kontanter og tilsvarende likvide midler og 1,29 mia. USD tilgængelige under virksomhedens revolverende kreditaftale. Den samlede udestående gæld ved udgangen af regnskabsåret var 1,46 mia. USD.

Den kombinerede, justerede EBITDA var på 306,8 mio. USD i fjerde kvartal af 2021 sammenlignet med 215,5 mio. USD i den samme periode i 2020. I regnskabsåret 2021 udgjorde det kombinerede, justerede EBITDA 1,235 mia. USD i forhold til 841,5 mio. USD i regnskabsåret 2020.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver 250 fabrikker i 17 lande og omdanner næsten 10 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og måltider og ingredienser til foder til kæledyr. For yderligere oplysninger bedes du besøge darlingii.com. Følg os på LinkedIn.

Kontakt: Suann Guthrie

VP, investorrelationer, bæredygtighed og kommunikation

(469) 214-8202

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.