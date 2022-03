Darling Ingredients Inc. Levererar starka finansiella resultat för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2021, ger drivkraft åt 2022

IRVING, Texas, 3 mars 2022 /PRNewswire/ –

Fjärde kvartalet 2021

Nettoinkomst på 155,8 miljoner USD, eller 0,94 USD per GAAP utspädd aktie

per GAAP utspädd aktie Nettoförsäljning på 1,3 miljarder USD

Kombinerad, justerad EBITDA på 306,8 miljoner USD

Global Ingredients redovisade EBITDA på 223,6 miljoner USD

Räkenskapsåret 2021

Nettoinkomst, 650,9 miljoner USD eller 3,90 USD per GAAP utspädd aktie

per GAAP utspädd aktie Nettoförsäljning, 4,7 miljarder USD

Kombinerad, justerad EBITDA, 1 235 miljoner USD

Global Ingredients redovisade rekordhögt EBITDA, 851,4 miljoner USD

Diamond Green Diesel sålde rekordhöga 370,2 miljoner gallon förnybar diesel för i genomsnitt 2,07 USD EBITDA per gallon

sålde rekordhöga 370,2 miljoner gallon förnybar diesel för i genomsnitt EBITDA per gallon Förvärvet av Valley Proteins kommer att stärka tillgången på koldioxidsnåla råvaror

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterade idag en nettoinkomst på 155,8 miljoner USD, eller 0,94 USD per utspädd aktie för fjärde kvartalet 2021, jämfört med en nettoinkomst på 44,7 miljoner USD, eller 0,27 USD per utspädd aktie, för fjärde kvartalet 2020. Företaget redovisade även en nettoförsäljning på 1,3 miljarder USD under fjärde kvartalet 2021, jämfört med en nettoförsäljning på 1,0 miljarder USD under samma period förra året.

"Q4 var ett enastående kvartal och avslutade därmed ännu ett rekordår för Darling Ingredients", säger Randall C. Stuewe, Chairman och Chief Executive Officer på Darling Ingredients Inc. "Stark efterfrågan inom vårt fodersegment i linje med den ökande efterfrågan på Diamond Green Diesel (DGD) gör att vi kan uppvisa goda resultat 2022."

DGD sålde rekordhöga 370 miljoner gallon förnybar diesel under räkenskapsåret 2021 till ett genomsnitt på 2,07 EBITDA per gallon. DGD Norco, LA:s utvidgningsprojektet för förnybar diesel beställes under fjärde kvartalet och dess kapacitet ligger över den nominella.

"DGD ger stadig avkastning", tillägger Stuewe. "Vårt aviserade avtal angående köp av Valley Proteins positionerar oss strategiskt för att tillhandahålla råvaror med lågt koldioxidindex som bränsle för en växande efterfrågan på förnybar diesel. Det öppnar också dörren för potentiella nya exportmöjligheter i takt med att vår värld går mot minskad kolanvändning."

Skuldsättningsgraden mätt enligt bolagets bankavtal var 1,57x vid årsslutet. Bolaget minskade sin utestående balans för terminslån B med 100 miljoner USD under 2021. Kapitalutgifterna uppgick till cirka 274 miljoner USD 2021. Återköp av bolagets stamaktier uppgick till 167,7 miljoner USD 2021.

För räkenskapsåret 2021 rapporterade Darling en nettoomsättning på 4,7 miljarder USD, jämfört med en nettoomsättning på 3,6 miljarder USD för 2020. Darlings nettoinkomst under 2021 var 650,9 miljoner USD, eller 3,90 USD per utspädd aktie, jämfört med en nettoinkomst på 296,8 miljoner USD, eller 1,78 USD per utspädd aktie, för 2020.

Per den januari 2022 hade Darling 69,1 miljoner USD i likvida medel, och 1,29 miljarder USD tillgängliga enligt sitt revolverande kreditavtal. Den totala utestående skulden i slutet av räkenskapsåret uppgick till 1,46 miljarder USD.

Kombinerat justerat EBITDA var 306,8 miljoner USD under fjärde kvartalet 2021, jämfört med 214,5 miljoner under samma period 2020. För räkenskapsåret 2021 uppgick kombinerat justerat EBITDA till 1 235 miljoner USD, jämfört med 841,5 miljoner USD för räkenskapsåret 2020.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är ledande producent av förnybar energi och det största börsnoterade företaget som omvandlar matavfall till hållbara produkter. Företaget är en erkänd ledare inom hållbarhet med 250 anläggningar i 17 länder och omvandlar nästan 10 procent av avfallet från världens köttindustri till förädlade produkter, däribland grön energi, förnybar diesel, kollagen, gödningsmedel, animaliskt protein och mjöl samt ingredienser för husdjursfoder. Mer information finns på darlingii.com. Följ oss på LinkedIn.

