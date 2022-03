Darling Ingredients Inc. Levert sterke financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het boekjaar 2021, en neemt een momentum mee naar 2022

IRVING, Texas, 3 maart 2022 /PRNewswire/ --

Vierde kwartaal 2021

Netto-opbrengst van $ 155,8 miljoen, of $ 0,94 per GAAP verwaterd aandeel

miljoen, of per GAAP verwaterd aandeel Nettoverkoop van $ 1,3 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 306,8 miljoen

miljoen Global Ingredients meldde een EBITDA van $ 223,6 miljoen

Boekjaar 2021

Netto-opbrengst van $ 650,9 miljoen, of $ 3,90 per GAAP verwaterd aandeel

miljoen, of per GAAP verwaterd aandeel Nettoverkoop van $ 4,7 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 1,235 miljard

miljard Global Ingredients meldde een record EBITDA van $ 851,4 miljoen

miljoen Diamond Green Diesel verkocht een record van 370,2 miljoen gallons duurzame diesel op een gemiddelde van $ 2,07 EBITDA per gallon

verkocht een record van 370,2 miljoen gallons duurzame diesel op een gemiddelde van EBITDA per gallon De overname van Valley Proteins zal het aanbod van koolstofarme grondstoffen versterken

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporteerde vandaag een netto-omzet van $ 155,8 miljoen, of $ 0,94 per verwaterd aandeel voor het vierde kwartaal van 2021, vergeleken met een netto-omzet van $ 44,7 miljoen, of $ 0,27 per verwaterd aandeel, voor het vierde kwartaal van 2020. Het bedrijf meldde ook een nettoverkoop van $ 1,3 miljard voor het vierde kwartaal van 2021, vergeleken met een nettoverkoop van $ 1 miljard voor dezelfde periode vorig jaar.

"Q4 was een uitstekend kwartaal, met een nieuw recordjaar voor Darling Ingredients," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc. "De sterke vraag in ons toeleveringssegment, afgestemd op de toenemende vraag naar Diamond Green Diesel (DGD), brengt ons in 2022 in een positie om goed te presteren."

DGD verkocht een record van 370 miljoen gallons duurzame diesel in het boekjaar 2021 met een gemiddelde van $ 2,07 EBITDA per gallon. Het DGD Norco, La. duurzame diesel uitbreidingsproject werd in het vierde kwartaal in bedrijf gesteld en werkt boven naamplaatcapaciteit.

"DGD levert een solide rendement," voegde Stuewe eraan toe. "Onze aangekondigde overeenkomst om Valley Proteins te kopen, plaatst ons in een strategische positie om lage CI-grondstoffen te leveren om de groeiende vraag naar duurzame diesel te stimuleren. Het opent ook de deur naar potentiële nieuwe exportmogelijkheden terwijl de vraag naar fossiele brandstof in de wereld afneemt."

De hefboomratio, zoals gemeten door het bankverbond van het bedrijf, bedroeg 1,57 x aan het einde van het jaar. Het bedrijf heeft het uitstaande saldo van de termijnlening B in 2021 met $ 100 miljoen verlaagd. De kapitaaluitgaven bedroegen in 2021 in totaal ongeveer $ 274 miljoen. De terugkoop van de gewone aandelen van het bedrijf bedroeg in 2021 in totaal $ 167,7 miljoen.

Voor het boekjaar 2021 rapporteerde Darling een netto-omzet van $ 4,7 miljard, in vergelijking met een netto-omzet van $ 3,6 miljard voor 2020. De aan Darling toerekenbare netto-opbrengst voor 2021 was $ 650,9 miljoen, of $ 3,90 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een netto-opbrengst van $ 296,8 miljoen, of $ 1,78 per verwaterd aandeel, voor 2020.

Op 1 juli 2022 had Darling voor $ 69,1 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en beschikte het over $ 1,29 miljard onder zijn toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld aan het einde van het boekjaar bedroeg $ 1,46 miljard.

De gecombineerde aangepaste EBITDA was $ 306,8 miljoen voor het vierde kwartaal van 2021, in vergelijking met $ 214,5 miljoen voor dezelfde periode in 2020. Voor het boekjaar 2021 bedroeg de gecombineerde aangepaste EBITDA in totaal $ 1,235 miljard, in vergelijking met $ 841,5 miljoen voor het boekjaar 2020.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van duurzame energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 10% van 's werelds vleesafvalstromen om in waardevolle producten, zoals groene energie, duurzame diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten en maaltijden, en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com. Volg ons on LinkedIn.

