Darling Ingredients Inc. Toimittaa vahvan neljännen kvartaalin ja tilivuoden 2021 taloudelliset tulokset; vauhdilla vuoteen 2022

IRVING, Texas, 3. maaliskuuta 2022 /PRNewswire/ --

Vuoden 2021 neljäs kvartaali

Nettotuotto 155,8 miljoonaa dollaria eli 0,94 dollaria GAAP-laimennettua osaketta kohti

Liikevaihto 1,3 miljardia dollaria

Yhdistetty oikaistu käyttökate 306,8 miljoonaa dollaria

Maailmanlaajuisen valmistusaineliiketoiminnan oikaistu käyttökate 223,6 miljoonaa dollaria

Tilivuosi 2021

Nettotuotto 650,9 miljoonaa dollaria eli 3,90 dollaria GAAP-laimennettua osaketta kohti

Liikevaihto 4,7 miljardia dollaria

Yhdistetty oikaistu käyttökate 1,235 miljardia dollaria

Maailmanlaajuisen valmistusaineliiketoiminnan oikaistu käyttökate 851,4 miljoonaa dollaria

Diamond Green Diesel myi ennätykselliset 370,2 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä keskimäärin 2,07 dollarin oikaistulla käyttökatteella gallonaa kohti

myi ennätykselliset 370,2 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä keskimäärin 2,07 dollarin oikaistulla käyttökatteella gallonaa kohti Valley Proteinsin hankinta vahvistaa vähähiilistä raaka-ainetarjontaa

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ilmoitti tänään 155,8 miljoonan dollarin nettotuoton, eli 0,94 dollaria laimennettua osaketta kohti, vuoden 2021 neljännellä kvartaalilla, kun vuoden 2020 neljännen kvartaalin nettotuotto oli 44,7 miljoonaa dollaria eli 0,27 dollaria laimennettua osaketta kohti. Yhtiö ilmoitti myös 1,3 miljardin dollarin liikevaihdon vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla, kun liikevaihto viime vuoden samalla jaksolla oli 1,0 miljardia dollaria.

"Neljäs kvartaali oli erinomainen ja viimeisteli taas yhden ennätysvuoden Darling Ingrdientsille", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredients Inc:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Rehusegmenttimme vankka kysyntä yhdessä Diamond Green Dieselin (DGD) kasvaneen kysynnän kanssa antaa hyvät lähtökohdat vahvaan suoritukseen vuonna 2022."

DGD myi ennätykselliset 370 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä tilivuonna 2021 keskimäärin 2,07 dollarin oikaistulla käyttökatteella gallonaa kohti. DGD:n uusiutuvan dieselin laajennushanke Louisianan Norcossa otettiin käyttöön neljännellä kvartaalilla ja toimii yli nimelliskapasiteetilla.

"DGD tuottaa vakaata tuottoa", Stuewe lisäsi. "Ilmoittamamme sopimus Valley Proteinsin ostamisesta asemoi meidät strategisesti tuottamaan vähähiilisiä raaka-aineita vastauksena uusiutuvan dieselin kasvavaan kysyntään. Se myös avaa oven potentiaalisille uusille vientimahdollisuuksille maailman pyrkiessä irtautumaan hiilestä."

Yrityksen pankkisopimuksella mitattu vähimmäisomavaraisuusaste oli vuoden lopussa 1,57-kertainen. Yritys vähensi vuonna 2021 B-määräaikaislainansa velkasaldoa 100 miljoonalla dollarilla. Pääomamenot vuonna 2021 olivat yhteensä noin 274 miljoonaa dollaria. Yhtiön kantaosakkeen takaisinosto vuonna 2021 oli yhteensä 167,7 miljoonaa dollaria.

Darling ilmoitti tilivuoden 2021 liikevaihdokseen 4,7 miljardia dollaria, kun liikevaihto vuonna 2020 oli 3,6 miljardia dollaria. Darlingin nettotuotto vuonna 2021 oli 650,9 miljoonaa dollaria eli 3,90 dollaria laimennettua osaketta kohti, kun se vuonna 2020 oli 296,8 miljoonaa dollaria eli 1,78 dollaria laimennettua osaketta kohti.

1. tammikuuta 2022 Darlingilla oli 69,1 miljoonaa dollaria käteistä ja käteisvaroja sekä 1,29 miljardia dollaria käytettävissä sitovan valmiusluottosopimuksensa mukaisesti. Kokonaisvelka tilivuoden lopussa oli 1,46 miljardia dollaria.

Yhdistetty oikaistu käyttökate oli vuoden 2021 neljännellä kvartaalilla 306,8 miljoonaa dollaria, kun vastaava luku samalla jaksolla vuonna 2020 oli 214,5 miljoonaa dollaria. Tilivuonna 2021 yhdistetty oikaistu käyttökate oli 1,235 miljardia dollaria, kun se tilivuonna 2020 oli 841,5 miljoonaa dollaria.

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin elintarvikejätteitä kestäviksi tuotteiksi muuttava pörssiyhtiö ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Yritys tunnetaan kestävän kehityksen johtajana, ja sillä on 250 tehdasta 17 maassa. Se muuttaa lähes 10 % maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja aterioiksi sekä lemmikkieläinten ruoka-aineksiksi. Lisätietoja on osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

Yhteyshenkilö: Suann Guthrie

Varatoimitusjohtaja, sijoittajasuhteet, kestävä kehitys ja viestintä

(469) 214 8202

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.