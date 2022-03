Darling Ingredients Inc. Leverer sterke økonomiske resultater for 4. kvartal og regnskapsåret 2021 - får en god start på 2022

IRVING i Texas, 3. mars 2022 /PRNewswire/--

4. kvartal 2021

Nettofortjeneste på $ 155,8 millioner, tilsvarende $ 0,94 per GAAP utvannet aksje

Nettosalg på $ 1,3 milliarder

Kombinert justert driftsresultat (EBITDA) på $ 306,8 millioner

Globalt driftsresultat (EBITDA) på $ 223,6 millioner for ingrediensvirksomheten

Regnskapsåret 2021

Nettoinntekt på $ 650,9 millioner, tilsvarende $ 3,90 per GAAP utvannet aksje

Nettosalg på $ 4,7 milliarder

Kombinert justert driftsresultat (EBITDA) på $ 1,235 milliarder

Globalt driftsresultat (EBITDA) på rekordartede $ 851,4 millioner for ingrediensvirksomheten

Diamond Green Diesel solgte rekordartede 370,2 millioner gallons fornybar diesel med driftsresultat (EBITDA) på $ 2,07 per gallon i gjennomsnitt

solgte rekordartede 370,2 millioner gallons fornybar diesel med driftsresultat (EBITDA) på $ 2,07 per gallon i gjennomsnitt Oppkjøpet av Valley Proteins vil styrke tilgangen på lavkarbon-råvarer

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterte i dag nettoinntekter på $ 155,8 millioner, tilsvarende $ 0,94 per utvannet aksje, for 4. kvartal 2021. Nettoinntektene for 4. kvartal 2020 var $ 44,7 millioner, tilsvarende $ 0,27 per utvannet aksje. Selskapet rapporterte også nettosalg på $ 1,3 milliarder for 4. kvartal 2021, mot $ 1,0 milliarder for samme periode i fjor.

«4. kvartal var et utmerket kvartal som satte punktum for enda et rekordår for Darling Ingredients», sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør for Darling Ingredients Inc. «Den robuste etterspørselen i fôrsegmentet vårt og den økende etterspørselen hos Diamond Green Diesel (DGD) danner et godt utgangspunkt for 2022.»

DGD solgte rekordartede 370,2 millioner gallons fornybar diesel i regnskapsåret 2021, med driftsresultat (EBITDA) på $ 2,07 per gallon i gjennomsnitt. Utvidelsesprosjektet DGD Norco, La. for fornybar diesel ble igangsatt i 4. kvartal og driver med bedre enn nominell kapasitet.

«DGD gir solid avkastning», tilføyde Stuewe. «Vår kunngjorte avtale om det strategiske oppkjøpet av Valley Proteins gir oss tilgang på råvarer med lav CI for å dekke den voksende etterspørselen etter fornybar diesel. Det åpner også døren til potensielle nye eksportmuligheter i takt med at verden beveger seg mot avkarbonisering.»

Giringsforholdet målt etter selskapets bankavtale var 1,57x ved slutten av året. Selskapet reduserte den utestående saldoen på sitt langsiktige lån B med $ 100 millioner i 2021. Kapitalutgiftene var på rundt $ 274 millioner i 2021. Selskapets kjøpte tilbake ordinære aksjer til en samlet verdi av $ 167,7 millioner i 2021.

For regnskapsåret 2021 meldte Darling om nettosalg på $ 4,7 milliarder, mot nettosalg på $ 3,6 milliarder i 2020. Darlings tilskrevne nettoinntekt for 2021 var $ 650,9 millioner, tilsvarende $ 3,90 per utvannet aksje, mot en nettoinntekt på $ 296,8 millioner, tilsvarende $ 1,78 per utvannet aksje, for 2020.

Per 1. januar 2022 hadde Darling $ 69,1 millioner i kontanter og kontantekvivalenter, samt $ 1,29 milliarder i tilgjengelig kassakreditt. Den totale gjelden på slutten av regnskapsåret var $ 1,46 milliarder.

Kombinert justert driftsresultat (EBITDA) var $ 306,8 millioner for 3. kvartal 2021, mot $ 214,5 millioner for samme periode i 2020. For regnskapsåret 2021 var kombinert, justert driftsresultat (EBITDA) totalt $ 1,235 milliarder, mot $ 841,5 millioner for regnskapsåret 2020.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som omdanner matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er ledende innen bærekraft og driver 250 fabrikker i 17 land. Det gjenvinner nesten 10 % av avfallet fra verdens kjøttindustri og omvandler det til verdiskapende produkter, som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider og ingredienser til kjæledyrefôr. Hvis du vil vite mer, kan du gå til darlingii.com. Følg oss på LinkedIn.

Kontakt: Suann Guthrie

visedirektør for investorkontakter, bærekraft og kommunikasjon

(469) 214-8202

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.