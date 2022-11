Darling Ingredients Inc. maakt resultaten derde kwartaal 2022 bekend

Derde kwartaal 2022

Nettowinst ter waarde van $ 191 miljoen, of $ 1,17 per GAAP verwaterd aandeel

Netto-omzet ter waarde van $ 1,7 miljard

Gecombineerde aangepaste EBITDA ter waarde van $ 394,7 miljoen

Teruggekochte aandelen ter waarde van $ 37,2 miljoen

IRVING, Texas, 9 november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR of het "Bedrijf") rapporteerde vandaag een nettowinst van $ 191 miljoen, of $ 1,17 per verwaterd aandeel voor het derde kwartaal van 2022 die aan Darling Ingredients toegerekend kan worden, vergeleken met een nettowinst van $ 146,8 miljoen, of $ 0,88 per verwaterd aandeel voor het derde kwartaal van 2021 dat aan Darling Ingredients toegerekend kon worden. Het Bedrijf rapporteerde ook een netto-omzet van $ 1,7 miljard voor het derde kwartaal van 2022, vergeleken met een netto-omzet van $ 1,2 miljard voor het derde kwartaal van 2021.

"Darling Ingredients heeft opnieuw een sterk kwartaal neergezet, met een geweldig momentum om met een recordwinst het jaar af te sluiten", aldus Randall C. Stuewe, Chairman en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc. "De sterke wereldwijde vraag naar vetten en eiwitten zal onze internationale bedrijfsvoering geen windeieren leggen. Diamond Green Diesel III zal naar verwachting in de komende week online komen, zes maanden eerder dan gepland. Dit toont nogmaals onze kracht en expertise aan om op een zinvolle manier aan de vraag naar CO 2 -vrije oplossingen te voldoen."

Voor de negen maanden eindigend op 1 oktober 2022 rapporteerde Darling Ingredients een netto-omzet van $ 4,8 miljard, vergeleken met een netto-omzet van $ 3,4 miljard voor dezelfde periode in 2021. De nettowinst voor de eerste negen maanden van 2022 die aan Darling Ingredients toegerekend kan worden, bedroeg $ 581,1 miljoen, of $ 3,54 per verwaterd aandeel, in vergelijking met de nettowinst van $ 495,2 miljoen, of $ 2,96 per verwaterd aandeel, die voor de eerste negen maanden van 2021 aan Darling Ingredients toegerekend kan worden.

De gecombineerde aangepaste EBITDA bedroeg $ 394,7 miljoen voor het derde kwartaal van 2022, vergeleken met $ 289,6 miljoen voor dezelfde periode in 2021. Op jaarbasis bedroeg de gecombineerde aangepaste EBITDA $ 1,13 miljard voor 2022, vergeleken met $ 928 miljoen voor dezelfde periode in 2021.

In het kader van het programma van Darling Ingredients voor het aankopen van aandelen heeft het Bedrijf in het derde kwartaal ongeveer 609.000 gewone aandelen aangekocht ter waarde van in totaal $ 37,2 miljoen, waarmee het totale aantal teruggekochte aandelen in het jaar 2022 vanaf 1 oktober 2022 op ongeveer 1,58 miljoen aandelen komt van gewone aandelen ter waarde van in totaal $ 103,1 miljoen.

Per 1 oktober 2022 had Darling $ 126,1 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en $ 1,35 miljard beschikbaar onder de toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld op 1 oktober 2022 bedroeg $ 3,3 miljard. De hefboomratio zoals gemeten door het bankconvenant van het Bedrijf was 2,48 per 1 oktober 2022. De kapitaaluitgaven van vanaf het begin van 2022 t/m nu bedroegen ongeveer $ 257,1 miljoen.

Op 1 augustus 2022 heeft Darling Ingredients de overname voltooid van FASA Group, het grootste, onafhankelijke destructiebedrijf in Brazilië. Op 18 oktober 2022 maakte Darling Ingredients bekend een definitieve overeenkomst te hebben gesloten om alle aandelen van Gelnex, een toonaangevende wereldwijde producent van collageenproducten, te kopen voor ongeveer $ 1,2 miljard USD in contanten. Darling Ingredients maakte op 2 november 2022 tevens bekend een definitieve overeenkomst te hebben gesloten om het Poolse destructiebedrijf Miropasz Group te kopen voor ongeveer € 110 miljoen euro.

Darling Ingredients bevestigt zijn eerder aangekondigde prognose voor het volledige jaar 2022 van $ 1,55 tot $ 1,6 miljard gecombineerde aangepaste EBITDA.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid, exploiteert meer dan 270 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor dierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com en volg ons op LinkedIn .

