Darling Ingredients Inc. ilmoittaa kolmannen kvartaalin 2022 tuloksensa

Kolmas kvartaali 2022

Nettotulos 191 miljoonaa dollaria eli 1,17 dollaria laimennettua GAAP-osaketta kohden.

Nettomyynti 3,6 miljardia dollaria

Yhdistetty oikaistu EBITDA 394,7 miljoonaa dollaria

Osti takaisin 37,2 miljoonaa dollaria osakkeitaan

IRVING, Teksas, 9. marraskuuta, 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc.(NYSE: DAR) ilmoitti tänään, että Darling Ingredientsin nettotulos oli 191 miljoonaa dollaria eli 1,17 dollaria laimennettua osaketta kohti vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla, kun se vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla oli 146,8 miljoonaa dollaria eli 0,88 dollaria laimennettua osaketta kohti. Yhtiö raportoi myös vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla 1,7 miljardin dollarin liikevaihdosta, kun liikevaihto oli 1,2 miljardia dollaria edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

"Darling Ingredients toimitti jälleen vahvan kvartaalin ja päätti vuoden ennätystulokseen", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredients Inc:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Rasvojen ja proteiinien vahva maailmanlaajuinen kysyntä tulee olemaan jatkossakin globaalin ainesosaliiketoimintamme kirittäjä. Diamond Green Diesel III:n odotetaan tulevan saataville ensi viikon aikana, puoli vuotta etuajassa. Tämä osoittaa jälleen kerran, kuinka vahvasti ja asiantuntevasti kykenemme vastaamaan hiilenpoistoratkaisujen kysyntään merkityksellisellä tavalla."

1.10.2022 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta Darling Ingredientsin liikevaihto oli 4,8 miljardia dollaria, kun se vuonna 2021 oli 3,4 miljardia dollaria. Darling Ingredientsille kuuluva nettotulos vuoden 2022 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli 581,1 miljoonaa dollaria eli 3,54 dollaria laimennettua osaketta kohden verrattuna Darling Ingredientsille kuuluvaan nettotulokseen, joka oli 495,2 miljoonaa dollaria eli 2,96 dollaria laimennettua osaketta kohden vuoden 2021 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Yhdistetty oikaistu käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla 394,7 miljoonaa dollaria, kun se oli 289,6 miljoonaa dollaria vastaavana ajanjaksona vuonna 2021. Vuoden 2022 yhteenlaskettu oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1,13 miljardia dollaria, kun se vuonna 2021 oli 928 miljoonaa dollaria.

Darling Ingredientsin osakkeiden takaisinosto-ohjelman puitteissa yhtiö osti kolmannen kvartaalin aikana noin 609 000 kantaosaketta yhteensä 37,2 miljoonalla dollarilla, mikä nostaa takaisinostettujen osakkeiden kokonaismäärän vuoden 2022 loppuun mennessä 1.10.2022 mennessä noin 1,58 miljoonaan kantaosakkeeseen yhteensä 103,1 miljoonalla dollarilla.

1.10.2022 Darlingilla oli 126,1 miljoonaa dollaria käteisvaroja ja käteiseen verrattavia varoja, sekä 1,35 miljardia dollaria käytettävissä sen sitovan uusiutuvan luottosopimuksen puitteissa. Kokonaisvelan määrä 1.10.2022 oli 3,3 miljardia dollaria. Yhtiön pankkikovenantilla mitattu velkaantumisaste oli 2,48 1.10.2022. Pääomamenot olivat vuoden aikana yhteensä noin 257,1 miljoonaa dollaria.

Darling Ingredients sai 1.8.2022 päätökseen FASA Groupin, Brasilian suurimman riippumattoman renderointiyrityksen, oston. 18.10.2022 Darling Ingredients ilmoitti tehneensä lopullisen sopimuksen johtavan globaalin kollageenituotteiden tuottajan Gelnexin kaikkien osakkeiden ostamisesta noin 1,2 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla käteiskauppana. Darling Ingredients ilmoitti 2.11.2022 myös tehneensä lopullisen sopimuksen puolalaisen renderointiyrityksen Miropasz Groupin ostamisesta noin 110 miljoonalla eurolla.

Darling Ingredients vahvistaa aiemmin ilmoittamansa ennusteen, jonka mukaan sen koko vuoden 2022 yhteenlaskettu oikaistu käyttökate (EBITDA) on 1,55-1,6 miljardia dollaria.

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssiyhtiö, jonka alaa on syötäväksi kelpaavien sivutuotteiden ja elintarvikejätteen muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi tuotteiksi, sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijänä tunnetulla yhtiöllä on yli 270 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se hyödyntää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista tehden niistä uusia tuotteita, kuten vihreää energiaa, uusiutuvaa dieseliä, kollageenia, lannoitteita, eläinproteiineja ja eläinperäistä jauhoa sekä lemmikkieläinten ruuan ainesosia, vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja -jauhoiksi sekä lemmikkieläinten ruoan ainesosiksi. Saat lisätietoja vierailemalla verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com ja seuraamalla meitä LinkedInissä.

