Darling Ingredients Inc. Tillkännager resultatet för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022

Nettoinkomst på 191 miljoner USD, eller 1,17 USD per GAAP utspädd aktie

Nettoförsäljning på 1,7 miljarder USD

Kombinerad, justerad EBITDA på 394,7 miljoner USD

Återköpte 37,2 miljoner USD av aktien

IRVING, Texas, 9 november 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterade idag en nettointäkt för Darling Ingredients på 191 miljoner USD, eller 1,17 USD per utspädd aktie för tredje kvartalet 2022, jämfört med en nettointäkt för Darling Ingredients på 146,8 miljoner USD, eller 0,88 USD per utspädd aktie, för tredje kvartalet 2021. Företaget redovisade även en nettoförsäljning på 1,7 miljarder USD under tredje kvartalet 2022, jämfört med en nettoförsäljning på 1,2 miljarder USD under samma period förra året.

"Darling Ingredients levererade ytterligare ett starkt kvartal med bra momentum för att avsluta året med ett rekordresultat", säger Randall C. Stuewe, ordförande och vd på Darling Ingredients Inc. "En stark global efterfrågan på fetter och proteiner fortsätter att vara positivt för vår globala ingrediensverksamhet. Diamond Green Diesel III förväntas komma online inom nästa vecka, sex månader före utsatt datum. Detta visar återigen vår styrka och expertis att tillgodose efterfrågan på lösningar för minskade koldioxidutsläpp på ett meningsfullt sätt."

När det gäller de nio månader som ledde fram till den 1 oktober 2022, redovisade Darling Ingredients en nettoförsäljning på 4,8 miljarder USD, jämfört med nettoförsäljningen på 3,4 miljarder under samma period 2021. Darling Ingredients nettoinkomst under de nio första månaderna 2022 var 581,1 miljoner USD, eller 3,54 USD per utspädd aktie, jämfört med en nettoinkomst för Darling Ingredients på 495,2 miljoner USD, eller 2,96 USD per utspädd aktie, under de nio första nio månaderna 2021.

Kombinerad justerad EBITDA var 394,7 miljoner USD under tredje kvartalet 2022, jämfört med 289,6 miljoner USD under samma period 2021. På årsbasis uppgick den kombinerade justerade EBITDA till 1,13 miljarder USD under 2022, jämfört med 928 miljoner USD under samma period 2021.

Under Darling Ingredients återköpsprogram återköpte företaget cirka 609 000 stamaktier för totalt 37,2 miljoner USD under tredje kvartalet, vilket innebär att det totala antalet aktier som återköpts per den 1 oktober 2022 uppgår till cirka 1,58 miljoner stamaktier för totalt 103,1 miljoner USD.

Per den 1 oktober 2022 hade Darling 126,1 miljoner USD i likvida medel, och 1,35 miljarder USD tillgängliga enligt sitt revolverande kreditavtal. Totalt utestående skuld från och med den 1 oktober 2022 var 3,3 miljarder USD. Skuldsättningsgraden mätt enligt företagets bankavtal var 2,48 per den 1 oktober 2022. Kapitalutgifterna hittills i år uppgår till 257,1 miljoner USD.

Den 1 augusti 2022 slutförde Darling Ingredients sitt förvärv av FASA Group, det största oberoende företaget inom utvinning ur biologiskt avfall i Brasilien. Den 18 oktober 2022 meddelade Darling Ingredients att man ingått ett slutgiltigt avtal om att förvärva samtliga aktier i Gelnex, en ledande global producent av kollagenprodukter för cirka 1,2 miljarder USD i kontanter. Darling Ingredients meddelade också den 2 november 2022 att man har ingått ett slutgiltigt avtal om att köpa det polska destrueringsföretaget Miropasz Group för cirka 110 miljoner euro.

Darling Ingredients bekräftar att den tidigare tillkännagivna prognosen för företagets kombinerade justerade EBITDA för helåret 2022 är 1,55–1,6 miljarder USD.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är ledande producent av förnybar energi och det största börsnoterade företaget som omvandlar ätbara restprodukter och matavfall till hållbara produkter. Företaget är en erkänd ledare inom hållbarhet med över 270 anläggningar i 17 länder och omvandlar cirka 15 procent av avfallet från världens köttindustri till förädlade produkter, däribland grön energi, förnybar diesel, kollagen, gödningsmedel, animaliskt protein och mjöl samt ingredienser för husdjursfoder. Läs mer på darlingii.com och följ oss på LinkedIn.

Kontakt: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214 8202; [email protected]

