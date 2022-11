Darling Ingredients Inc. rapporterer sine økonomiske resultater for tredje kvartal 2022

Tredje kvartal 2022

Nettoinntekt på 191 millioner dollar eller 1,17 dollar per GAAP utvannet aksje

Nettoomsetning på 1,7 milliarder dollar

Kombinert justert EBITDA på 394,7 millioner dollar

Tilbakekjøpte aksjer for en verdi av 37,2 millioner dollar

IRVING, Texas, 9. november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) har i dag rapportert at nettoinntekten til Darling Ingredients er 191 millioner dollar eller 1,17 dollar per utvannet aksje for tredje kvartal 2022. Til sammenlikning var nettoinntekten til Darling Ingredients 146,8 millioner dollar eller 0,88 dollar per utvannet aksje i tredje kvartal 2021. Darling rapporterte en nettoomsetning på 1,7 milliarder dollar i tredje kvartal 2022, sammenlignet med en nettoomsetning på 1,2 milliarder dollar for den samme perioden i fjor.

"Darling Ingredients leverte nok et sterkt kvartal, med en stor drivkraft for å avslutte året med rekordinntjening," sa Randall C. Stuewe, styreformann og administrerende direktør i Darling Ingredients Inc. "En sterk verdensomspennende etterspørsel etter fett og proteiner vil fortsette å skape medvind for vår globale ingrediensvirksomhet. Diamond Green Diesel III forventes å bli tilgjengelig online i løpet av neste uke, seks måneder før tidsskjemaet. Dette viser nok en gang vår styrke og ekspertise for å tilfredsstille etterspørselen etter dekarboniseringsløsninger på en meningsfull måte."

For de ni månedene som endte 1. oktober 2022 har Darling Ingredients rapportert en nettoomsetning på 4,8 milliarder dollar, sammenlignet med en nettoomsetning på 3,4 milliarder dollar for samme periode i 2021. Nettoinntektene til Darling Ingredients for de ni første månedene i 2022 var 581,1 millioner dollar, eller 3,54 dollar per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på 495,2 millioner dollar, eller 2,96 dollar per utvannet aksje for de ni første månedene i 2021.

Kombinert justert EBITDA var 394,7 millioner dollar for tredje kvartal 2022, mot 289,6 millioner dollar for samme periode i 2021. Fra år til dato utgjorde justert EBITDA 1,13 milliarder dollar for 2022, sammenlignet med 928 millioner dollar for den samme perioden i 2021.

Under Darling Ingredients' aksjetilbakekjøpsprogram kjøpte selskapet tilbake omtrent 609 000 aksjer i løpet av tredje kvartal for totalt 37,2 millioner dollar, noe som bringer det totale tilbakekjøpte antallet aksjer i 2022 per 1. oktober 2022 til omtrent 1,58 millioner ordinære aksjer for totalt 103,1 millioner dollar.

Per 1. oktober 2022 hadde Darling 126,1 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter og 1,35 milliarder dollar tilgjengelig under sitt forpliktende revolverende kredittavtale. Total utestående gjeld per 1. oktober 2022 var 3,3 milliarder dollar. Uvektet kjernekapitalandel målt i selskapets bankavtale var 2,48 per 1. oktober 2022. År til dato kapitalutgifter utgjorde omtrent 257,1 millioner dollar.

Den 1. august 2022 fullførte Darling Ingredients oppkjøpet av FASA Group, det største uavhengige gjengivelsesselskapet i Brasil. Den 18. oktober 2022 kunngjorde Darling Ingredients at de hadde inngått en endelig avtale om å kjøpe alle aksjene til Gelnex, en ledende global produsent av kollagenprodukter for omtrent 1,2 milliarder dollar i kontanter. Darling Ingredients kunngjorde også den 2. november 2022 at de har inngått en endelig avtale om å kjøpe det polske gjengivelsesselskapet Miropasz Group for rundt 110 millioner euro.

Darling Ingredients bekrefter sin tidligere annonserte prognose for hele året 2022 på 1,55 - 1,6 milliarder dollar kombinert justert EBITDA.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som forvandler spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er anerkjent som ledende på bærekraft, de driver mer enn 270 fabrikker i 17 land og omdanner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri til verdiøkende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, og dyrefôringredienser. For å lære mer, besøk darlingii.com og følg oss på LinkedIn.

Kontakt: Suann Guthrie

Visepresident, investorrelasjoner, bærekraft og kommunikasjon

(469) 214 8202; [email protected]

