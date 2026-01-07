DCK wprowadza nowe akumulatorowe urządzenia do pielęgnacji trawników i ogrodów dla użytkowników indywidualnych i komercyjnych w Europie

SZANGHAJ, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ - DCK Tools, profesjonalna marka elektronarzędzi należąca do firmy DongCheng, ogłosiła nadchodzące wprowadzenie na rynek europejski nowej linii sprzętu do pielęgnacji trawników i ogrodów. Oferta firmy obejmuje roboty koszące trzeciej generacji przeznaczone do małych przydomowych trawników, serię lekkich akumulatorowych narzędzi ogrodowych (OPE) 20 V do zadań konserwacyjnych o wysokiej częstotliwości, a także kosiarki samojezdne zero-turn do zastosowań komercyjnych na dużą skalę. Jako całość, nowe produkty mają zapewnić ekonomiczne akumulatorowe rozwiązania do pielęgnacji trawników i ogrodów w każdym scenariuszu - zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalnych.

DCK’s 2026 New Product Portfolio

Nowo zaprezentowane roboty koszące trzeciej generacji z serii TERRAINA E zostały przygotowane specjalnie z myślą o ogródkach przydomowych. Zaprojektowane do trawników o powierzchni do 500 lub 800 metrów kwadratowych, modele te zachowują inteligentne koszenie i stabilną wydajność, jednocześnie lepiej wspierając codzienną pielęgnację oraz koszenie według harmonogramu w ograniczonej przestrzeni. W porównaniu z robotami koszącymi drugiej generacji DCK, przeznaczonymi do trawników o powierzchni do 1 000 lub 2 000 metrów kwadratowych, nowa seria kładzie większy nacisk na przystępną cenę i aspekt praktyczny, oferując lepszy stosunek jakości do ceny dla użytkowników małych ogrodów - bez kompromisów w zakresie wydajności.

DCK wprowadzi również nową serię narzędzi OPE 20 V, obejmującą sekator, pilarkę łańcuchową z górnym uchwytem, minipilarkę łańcuchową, dmuchawę do liści, podkaszarkę oraz nożyce do żywopłotu. Seria ta stanowi lekkie uzupełnienie systemów 58 V marki przeznaczonych do zadań profesjonalnych i przemysłowych, i obsługuje częste, precyzyjne oraz krótkodystansowe prace pielęgnacyjne. Wspólny interfejs akumulatorów i system ładowania dla narzędzi DCK 20 V zapewnia zgodność międzyplatformową, upraszczając zarządzanie energią i pomagając obniżyć całkowity koszt posiadania.

Z myślą o dużych obiektach komercyjnych, takich jak parki, pola golfowe czy tereny zarządzane przez firmy administrujące nieruchomościami, DCK rozszerza swoją ofertę o kosiarki samojezdne zero-turn, zapewniające wysoką wydajność koszenia i dodatkowo wzbogacające komercyjne rozwiązania marki w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.

Rozszerzone portfolio wzmacnia ofertę OPE firmy DCK, opartą na dwunapięciowym ekosystemie akumulatorowym, który zwiększa elastyczność i podkreśla profesjonalne pozycjonowanie marki.

„Bieżąca premiera produktów nie tylko przynosi znaczącą rozbudowę naszej oferty do zastosowań na zewnątrz, ale także pogłębioną realizację naszej strategii ekosystemu akumulatorowego. Oferując pełne pokrycie wszystkich scenariuszy zastosowań oraz wspólne platformy akumulatorowe, umożliwiamy użytkownikom w Europie dostęp do wydajnych, przyjaznych środowisku i niezawodnych rozwiązań do pielęgnacji trawników i ogrodów w bardziej elastyczny i ekonomiczny sposób" - powiedziała Stella Su, menedżer ds. marketingu DCK na Europę i Amerykę Północną.

Nowe produkty będą dostępne za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów DCK w całej Europie. DCK będzie nadal napędzać innowacje, dostarczając użytkownikom na całym świecie profesjonalne i niezawodne elektronarzędzia oraz rozwiązania OPE.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2854216/2026_DCK_New_Product_Portfolio.jpg