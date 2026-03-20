DCK predstavuje na veľtrhu EISENWARENMESSE 2026 rozšírené portfólio profesionálneho elektrického náradia a exteriérového elektrického vybavenia - posilnenie angažovanosti na európskom trhu

DongCheng

Mar 20, 2026, 08:10 ET

KOLÍN, Nemecko, 20. marec 2026 /PRNewswire/ – DCK Tools, značka profesionálneho elektrického náradia od spoločnosti Dongcheng, zažiarila na EISENWARENMESSE – Medzinárodnom veľtrhu železiarstva v Kolíne nad Rýnom 2026, kde predstavila svoje najnovšie inovácie a rozšírené portfólio produktov. Spoločnosť, ktorá ponúka pokročilé profesionálne elektrické náradie a komplexný sortiment exteriérového elektrického náradia, zdôraznila svoje rastúce schopnosti ako poskytovateľ komplexných riešení a zároveň posilnila svoj strategický záväzok voči európskemu trhu.

DCK at EISENWARENMESSE 2026
DCK Flagship Products on Display
Na podujatí, ktoré sa konalo od 3. do 6. marca, predstavila spoločnosť DCK svoje najnovšie inovácie a technologický pokrok v oblasti profesionálneho elektrického náradia. Zdôraznila tak svoju neustálu inováciu a rastúce schopnosti v segmente profesionálnej triedy. Expozícia uviedla elektrické náradie na platformách s batériami 20 V a 40 V a vonkajšie vybavenie na platformách s batériami 20 V a 58 V s kompatibilitou medzi platformami navrhnutou tak, aby zlepšila efektivitu systému a znížila potrebu viacerých konfigurácií batérií v rôznych zariadeniach. Tento systém umožňuje efektívnejšiu a pohodlnejšiu prevádzku pre širokú škálu využitia.

Spoločnosť DCK tiež uviedla komplexné portfólio exteriérového elektrického vybavenia vrátane záhradného náradia, robotických kosačiek na trávu a kosačiek s nulovým polomerom otáčania. Integrovaná prezentácia demonštrovala prechod značky od ponuky jednotlivých produktov k súdržnému ekosystému produktov pre všetky scenáre, ktorý kombinuje profesionálne náradie s inteligentnými vonkajšími riešeniami s cieľom riešiť meniace sa potreby používateľov.

„Naša účasť na tohtoročnej výstave predstavuje kľúčový míľnik v upevňovaní nášho dlhodobého záväzku voči európskemu trhu," povedala Stella Su, marketingová manažérka pre Európu a Severnú Ameriku v spoločnosti DCK.

„EISENWARENMESSE, ako jeden z najvplyvnejších veľtrhov v železiarskom odvetví, nám poskytuje cennú platformu na prepojenie s kľúčovými zainteresovanými stranami v celej Európe. Keďže sa na podujatí zúčastňujeme už druhýkrát, naďalej prehlbujeme našu regionálnu prítomnosť a posilňujeme rozvoj nášho trhu v Európe," dodala Su.

Vďaka ukážkam na mieste a praktickým skúsenostiam na stánku DCK mala spoločnosť počas výstavy možnosť užšej interakcie s distribútormi, partnermi a profesionálnymi používateľmi v celom regióne. Od profesionálnych používateľov získala silnú pozitívnu spätnú väzbu, najmä pokiaľ ide o vysoký výkon produktov, dlhotrvajúcu odolnosť, kompatibilitu batérií na rôznych platformách a ergonomický dizajn. Prostredníctvom tohto zapojenia spoločnosť získala cenné poznatky z prvej ruky od koncových používateľov, ktoré pomôžu usmerniť budúci vývoj produktov a spresniť jej trhové stratégie.

Do budúcnosti bude značka DCK pokračovať v rozvíjaní svojho integrovaného produktového ekosystému a poskytovať profesionálne riešenia, ktoré kombinujú výkon, spoľahlivosť a dizajn zameraný na používateľa, aby spĺňali vyvíjajúce sa potreby trhu v celej Európe.

Viac informácií nájdete na stránke: www.dck-tools.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2937868/3_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2937867/5_1.jpg

