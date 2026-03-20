DCK predstavuje na veľtrhu EISENWARENMESSE 2026 rozšírené portfólio profesionálneho elektrického náradia a exteriérového elektrického vybavenia - posilnenie angažovanosti na európskom trhu
Mar 20, 2026, 08:10 ET
KOLÍN, Nemecko, 20. marec 2026 /PRNewswire/ – DCK Tools, značka profesionálneho elektrického náradia od spoločnosti Dongcheng, zažiarila na EISENWARENMESSE – Medzinárodnom veľtrhu železiarstva v Kolíne nad Rýnom 2026, kde predstavila svoje najnovšie inovácie a rozšírené portfólio produktov. Spoločnosť, ktorá ponúka pokročilé profesionálne elektrické náradie a komplexný sortiment exteriérového elektrického náradia, zdôraznila svoje rastúce schopnosti ako poskytovateľ komplexných riešení a zároveň posilnila svoj strategický záväzok voči európskemu trhu.
Na podujatí, ktoré sa konalo od 3. do 6. marca, predstavila spoločnosť DCK svoje najnovšie inovácie a technologický pokrok v oblasti profesionálneho elektrického náradia. Zdôraznila tak svoju neustálu inováciu a rastúce schopnosti v segmente profesionálnej triedy. Expozícia uviedla elektrické náradie na platformách s batériami 20 V a 40 V a vonkajšie vybavenie na platformách s batériami 20 V a 58 V s kompatibilitou medzi platformami navrhnutou tak, aby zlepšila efektivitu systému a znížila potrebu viacerých konfigurácií batérií v rôznych zariadeniach. Tento systém umožňuje efektívnejšiu a pohodlnejšiu prevádzku pre širokú škálu využitia.
Spoločnosť DCK tiež uviedla komplexné portfólio exteriérového elektrického vybavenia vrátane záhradného náradia, robotických kosačiek na trávu a kosačiek s nulovým polomerom otáčania. Integrovaná prezentácia demonštrovala prechod značky od ponuky jednotlivých produktov k súdržnému ekosystému produktov pre všetky scenáre, ktorý kombinuje profesionálne náradie s inteligentnými vonkajšími riešeniami s cieľom riešiť meniace sa potreby používateľov.
„Naša účasť na tohtoročnej výstave predstavuje kľúčový míľnik v upevňovaní nášho dlhodobého záväzku voči európskemu trhu," povedala Stella Su, marketingová manažérka pre Európu a Severnú Ameriku v spoločnosti DCK.
„EISENWARENMESSE, ako jeden z najvplyvnejších veľtrhov v železiarskom odvetví, nám poskytuje cennú platformu na prepojenie s kľúčovými zainteresovanými stranami v celej Európe. Keďže sa na podujatí zúčastňujeme už druhýkrát, naďalej prehlbujeme našu regionálnu prítomnosť a posilňujeme rozvoj nášho trhu v Európe," dodala Su.
Vďaka ukážkam na mieste a praktickým skúsenostiam na stánku DCK mala spoločnosť počas výstavy možnosť užšej interakcie s distribútormi, partnermi a profesionálnymi používateľmi v celom regióne. Od profesionálnych používateľov získala silnú pozitívnu spätnú väzbu, najmä pokiaľ ide o vysoký výkon produktov, dlhotrvajúcu odolnosť, kompatibilitu batérií na rôznych platformách a ergonomický dizajn. Prostredníctvom tohto zapojenia spoločnosť získala cenné poznatky z prvej ruky od koncových používateľov, ktoré pomôžu usmerniť budúci vývoj produktov a spresniť jej trhové stratégie.
Do budúcnosti bude značka DCK pokračovať v rozvíjaní svojho integrovaného produktového ekosystému a poskytovať profesionálne riešenia, ktoré kombinujú výkon, spoľahlivosť a dizajn zameraný na používateľa, aby spĺňali vyvíjajúce sa potreby trhu v celej Európe.
Viac informácií nájdete na stránke: www.dck-tools.com
