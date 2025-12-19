De 4 a más de 4 mil productos en 40 años: la evolución del modelo exportador de Costa Rica

SAN JOSÉ, Costa Rica, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica pasó de exportar principalmente cuatro productos tradicionales a inicios de la década de los 80 a colocar más de 4.000 bienes y servicios en alrededor de 150 mercados internacionales en 2024, esto de acuerdo con un estudio elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el cual analiza la evolución del modelo exportador costarricense y documenta una de las transformaciones productivas más profundas de su historia económica. Este proceso, desarrollado a lo largo de cuatro décadas, ha influenciado en el crecimiento económico, la generación de empleo y la capacidad del país para integrarse a cadenas globales de alto valor.

From Four to More Than 4,000 Products in 40 Years: The Evolution of Costa Rica’s Export Model

El análisis evidencia que, en la última década, las exportaciones costarricenses crecieron a una tasa promedio anual del 8% (2014-2024), en paralelo con un cambio estructural en la composición de la oferta. La manufactura avanzada representa actualmente el 84% del macro sector industrial de bienes, mientras que los servicios intensivos en conocimiento concentran 58% del total exportado en ese segmento. Esta evolución refleja el cambio hacia actividades que demandan mayor sofisticación, talento especializado y cumplimiento de estándares internacionales.

El estudio también destaca el impacto del comercio exterior en el mercado laboral. Para 2024, las exportaciones generaron más de 709.000 empleos, con una participación femenina del 43% y una presencia significativa fuera de la Gran Área Metropolitana, donde se localiza cerca del 19% de la actividad exportadora. Estos datos confirman que el crecimiento del sector no se concentra únicamente en zonas urbanas ni en un solo perfil productivo.

Sobre este proceso de largo plazo, Laura López, Gerente General de PROCOMER, señaló que la evolución exportadora del país es el resultado de decisiones sostenidas y de una visión compartida entre sector público y privado, "pasar de tener cuatro productos principales de exportación a inicios de los 80 a más de cuatro mil en la actualidad es la evidencia de una economía que aprendió a transformarse, a innovar y a competir en mercados cada vez más exigentes. Este estudio muestra cómo la diversificación amplía oportunidades, genera empleo y fortalece el desarrollo económico en todas las regiones del país".

Desde una perspectiva histórica, el documento muestra cómo Costa Rica logró reducir progresivamente su dependencia de las exportaciones tradicionales. A finales de los años ochenta, más del 90% de los envíos correspondían a bienes tradicionales; actualmente, ese patrón se invirtió, con una clara predominancia de exportaciones no tradicionales, vinculadas a manufactura avanzada, agroindustria diferenciada y servicios especializados. Este cambio permitió al país ampliar su portafolio y responder con mayor eficiencia a la demanda externa.

La diversificación de productos fue acompañada por una expansión sostenida de mercados. El estudio señala que Costa Rica mantiene una presencia sólida en América del Norte, Europa, Asia y América Latina, con comportamientos positivos en regiones que demandan bienes y servicios de mayor valor agregado. Si bien Estados Unidos continúa siendo el principal destino de exportación, el crecimiento observado a setiembre de 2025 en Europa (+18%) y Asia (+39%) robustece la importancia de una estrategia orientada a ampliar mercados y reducir concentraciones.

El análisis identifica oportunidades vinculadas al nearshoring, la digitalización, la transición hacia energías limpias y el crecimiento de los servicios basados en conocimiento, áreas en las que Costa Rica ya dispone de capacidades instaladas. En ese contexto, el estudio concluye que el país entra a una nueva etapa de su desarrollo exportador, con una base productiva más amplia y sofisticada, y con mejores condiciones para responder a las demandas del comercio internacional en los próximos años.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849879/Barco_carguero_SIN_NOMBRE.jpg

