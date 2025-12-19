De quatre à plus de 4 000 produits en 40 ans : L'évolution du modèle d'exportation du Costa Rica

SAN JOSÉ, Costa Rica, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Costa Rica est passé de l'exportation de quatre produits traditionnels au début des années 1980 au placement de plus de 4 000 biens et services sur près de 150 marchés internationaux d'ici 2024, selon une étude préparée par l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER). L'étude analyse l'évolution du modèle d'exportation du Costa Rica et documente l'une des transformations productives les plus profondes de l'histoire économique du pays. Ce processus de quatre décennies a influencé la croissance économique, la création d'emplois et la capacité du Costa Rica à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales à forte valeur ajoutée.

From Four to More Than 4,000 Products in 40 Years: The Evolution of Costa Rica’s Export Model

L'analyse montre qu'au cours de la dernière décennie, les exportations costariciennes ont augmenté à un taux annuel moyen de 8 % (2014-2024), parallèlement à un changement structurel dans la composition de l'offre d'exportation. L'industrie manufacturière de pointe représente actuellement 84 % du macro-secteur des biens industriels , tandis que les services à forte intensité de connaissances représentent 58 % des exportations de ce segment. Cette évolution reflète une transition vers des activités qui requièrent une plus grande sophistication, des talents spécialisés et le respect de normes internationales.

L'étude met également en évidence l'impact du commerce extérieur sur le marché du travail. En 2024, les exportations ont généré plus de 709 000 emplois, les femmes représentant 43 % de l'emploi total et une présence significative en dehors de la grande région métropolitaine, où se situent près de 19 % des activités d'exportation. Ces chiffres confirment que la croissance tirée par les exportations n'est pas concentrée uniquement dans les centres urbains ou dans un seul profil de production.

Commentant ce processus à long terme, Laura López, PDG de PROCOMER, a fait remarquer que l'évolution des exportations du pays est le résultat de décisions soutenues et d'une vision partagée entre les secteurs public et privé. « Passer de quatre produits d'exportation principaux au début des années 1980 à plus de 4 000 aujourd'hui est la preuve que est une économie qui a appris à se transformer, à innover et à être compétitive sur des marchés de plus en plus exigeants. Cette étude montre comment la diversification élargit les possibilités, crée des emplois et renforce le développement économique dans toutes les régions du pays », a-t-elle déclaré.

D'un point de vue historique, le document illustre la manière dont le Costa Rica a progressivement réduit sa dépendance à l'égard des exportations traditionnelles. À la fin des années 1980, plus de 90 % des expéditions correspondaient à des biens traditionnels ; aujourd'hui, cette tendance s'est inversée, avec une nette prédominance des exportations non traditionnelles liées à l'industrie manufacturière avancée, à l'agro-industrie différenciée et aux services spécialisés. Cette évolution a permis au pays d'élargir son portefeuille d'exportations et de répondre plus efficacement à la demande extérieure.

La diversification des produits s'est accompagnée d'une expansion soutenue des marchés d'exportation. L'étude note que le Costa Rica maintient une présence solide en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine , avec des résultats positifs dans les régions qui demandent des biens et des services à plus forte valeur ajoutée. Si les États-Unis restent la principale destination des exportations du pays, la croissance enregistrée jusqu'en septembre 2025 en Europe (+18 %) et en Asie (+39 %) souligne l'importance d'une stratégie axée sur l'expansion des marchés et la réduction de la concentration.

L'analyse identifie les opportunités associées au nearshoring, à la numérisation, à la transition vers l'énergie propre et à la croissance des services basés sur la connaissance- des domaines dans lesquels le Costa Rica dispose déjà de capacités établies. Dans ce contexte, l'étude conclut que le pays entre dans une nouvelle phase de développement de ses exportations, avec une base productive plus large et plus sophistiquée et des conditions plus solides pour répondre aux demandes du commerce international dans les années à venir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849879/Barco_carguero_SIN_NOMBRE.jpg