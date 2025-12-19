Von vier auf mehr als 4.000 Produkte in 40 Jahren: Die Entwicklung von Costa Ricas Exportmodell

SAN JOSÉ, Costa Rica, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica hat sich von der Ausfuhr von hauptsächlich vier traditionellen Produkten in den frühen 1980er Jahren zu einer Platzierung von mehr als 4.000 Waren und Dienstleistungen auf fast 150 internationalen Märkten bis 2024 entwickelt, so eine Studie der Agentur für Handels- und Investitionsförderung von Costa Rica (PROCOMER). Die Studie analysiert die Entwicklung des costaricanischen Exportmodells und dokumentiert eine der tiefgreifendsten produktiven Transformationen in der Wirtschaftsgeschichte des Landes. Dieser vier Jahrzehnte währende Prozess hat das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Fähigkeit Costa Ricas zur Integration in hochwertige globale Lieferketten beeinflusst.

From Four to More Than 4,000 Products in 40 Years: The Evolution of Costa Rica’s Export Model

Die Analyse zeigt, dass die costaricanischen Exporte in den letzten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 8 % wuchsen (2014-2024), parallel zu einer strukturellen Verschiebung in der Zusammensetzung des Exportangebots. Auf die fortgeschrittene verarbeitende Industrie entfallen derzeit 84 % des Makrosektors für Industriegüter, , während wissensintensive Dienstleistungen 58 % der Ausfuhren innerhalb dieses Segments ausmachen. Diese Entwicklung spiegelt den Übergang zu Aktivitäten wider, die mehr Raffinesse, spezialisierte Talente und die Einhaltung internationaler Standards erfordern.

Die Studie beleuchtet auch die Auswirkungen des Außenhandels auf den Arbeitsmarkt. Bis 2024 werden durch die Exporte mehr als 709.000 Arbeitsplätze geschaffen, wobei der Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigung bei 43 % liegt und eine bedeutende Präsenz außerhalb des Großraums besteht, wo fast 19 % der Exporttätigkeit angesiedelt sind. Diese Zahlen bestätigen , dass sich das exportgetriebene Wachstum nicht nur auf städtische Zentren oder ein einziges Produktionsprofil konzentriert.

In einem Kommentar zu diesem langfristigen Prozess erklärte Laura López, CEO von PROCOMER, dass die Exportentwicklung des Landes das Ergebnis nachhaltiger Entscheidungen und einer gemeinsamen Vision des öffentlichen und privaten Sektors ist. „Die Entwicklung von nur vier Hauptexportprodukten in den frühen 1980er Jahren zu mehr als 4.000 heute ist ein Beweis für eine Wirtschaft, die gelernt hat, sich zu wandeln, innovativ zu sein und auf immer anspruchsvolleren Märkten zu bestehen. Diese Studie zeigt, wie Diversifizierung die Möglichkeiten erweitert, Arbeitsplätze schafft und die wirtschaftliche Entwicklung in allen Regionen des Landes stärkt", sagte sie.

Aus historischer Sicht veranschaulicht das Dokument, wie Costa Rica seine Abhängigkeit von den traditionellen Ausfuhren schrittweise verringert hat. In den späten 1980er Jahren entfielen mehr als 90 % der Lieferungen auf traditionelle Waren; heute hat sich dieses Muster umgekehrt, mit einer deutlichen Dominanz nicht-traditioneller Exporte in Verbindung mit fortgeschrittener Fertigung, differenzierter Agroindustrie und spezialisierten Dienstleistungen. Diese Verlagerung ermöglichte es dem Land, sein Exportportfolio zu erweitern und effizienter auf die Auslandsnachfrage zu reagieren.

Die Produktdiversifizierung ging mit einer anhaltenden Ausweitung der Exportmärkte einher. Die Studie stellt fest, dass Costa Rica eine solide Präsenz in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika unterhält, mit positiven Ergebnissen in Regionen, die Waren und Dienstleistungen mit höherem Mehrwert nachfragen. Die Vereinigten Staaten sind zwar nach wie vor das Hauptexportziel des Landes, aber das bis September 2025 verzeichnete Wachstum in Europa (+18%) und Asien (+39%) unterstreicht die Bedeutung einer auf Markterweiterung und geringere Konzentration ausgerichteten Strategie.

Die Analyse identifiziert Chancen im Zusammenhang mit Nearshoring, Digitalisierung, dem Übergang zu sauberer Energie und dem Wachstum von wissensbasierten Dienstleistungen- Bereiche, in denen Costa Rica bereits über etablierte Fähigkeiten verfügt. In diesem Zusammenhang kommt die Studie zu dem Schluss, dass das Land in eine neue Phase seiner Exportentwicklung eintritt, mit einer breiteren und differenzierteren Produktionsbasis und besseren Voraussetzungen, um den Anforderungen des internationalen Handels in den kommenden Jahren gerecht zu werden.

