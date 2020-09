De mondiale onderneming OANDA bereikt overeenstemming voor de overname van Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

LONDEN, 1 september 2020 /PRNewswire/ -- OANDA Global Corporation ('OANDA'), een mondiale leider in online multi-asset handelsdiensten en valutagegevens en -analyses, heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van 100% van de aandelen van Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ('TMS'), een toonaangevende, in Polen gevestigde multi-assetmakelaar. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten.

Als leidende handelaar op de Poolse FX- en CFD-markt, heeft TMS sinds haar oprichting meer dan 20 jaar geleden een sterke reputatie opgebouwd in productinnovatie en klantenservice. Het bedrijf wordt gereguleerd door de Poolse Autoriteit voor Financieel Toezicht (KNF), waarmee TMS toegang heeft tot markten in de Europese Unie.

CEO van OANDA Gavin Bambury vertelt: "We zijn erg blij met de transactie en ik wil alle TMS-medewerkers graag van harte welkom heten bij OANDA. Europa blijft een belangrijke strategische prioriteit voor ons bedrijf. De overname van TMS geeft OANDA een aanzienlijke aanwezigheid in een belangrijke Europese markt en een basis van waaruit we kunnen groeien naar de Baltische staten, als aanvulling op onze reeds goed functionerende, succesvolle activiteiten in heel West-Europa."

Marcin Niewiadomski, CEO van TMS, licht toe: "We zijn erg verheugd om deel te gaan uitmaken van zoʹn sterke groep met een solide vermogensbasis en wereldwijde aanwezigheid. We geloven dat TMS door middel van deze transactie haar positie in Polen en de Baltische staten verstevigt. Het verschaft toegang tot nieuwe producten, moderne technologie en investeringsmogelijkheden op de wereldmarkten voor onze huidige en toekomstige klanten."

Managing Partner van ForeVest Capital Artur Haze zei: "In de tijd dat wij TMS managede, heeft het bedrijf een solide klantenbasis opgebouwd in Polen en de Baltische staten, terwijl het tegelijkertijd een diepgewortelde technologische expertise opbouwde. Daarom geloof ik dat TMS en OANDA strategisch erg goed bij elkaar passen. Ik ben heel blij dat het bedrijf kan doorgaan op haar huidige groeicurve als onderdeel van een toonaangevende mondiale makelaardij."

TMS is de eerste in een reeks strategische overnames die OANDA de komende twee jaar wil voltooien. Onder het leiderschap van Bambury is het bedrijf wezenlijk veranderd in haar operationele configuratie, heeft haar productaanbod verbreed en haar marketinguitgaven verhoogd voor het aandrijven van schaalbare, duurzame groei.

Over OANDA

Het in 1996 opgerichte OANDA was het eerste bedrijf dat wisselkoersgegevens gratis deelde op het internet, en vijf jaar later een valutahandelsplatform lanceerde dat hielp met het pionieren van de webgebaseerde valtuahandel. Vandaag de dag biedt de onderneming online multi-asset handel, valutagegevens en -analyses aan klanten in de detailhandel en het bedrijfsleven en toont het een ongeëvenaarde expertise in wisselkoersen. Met gereguleerde entiteiten in zeven van 's werelds meest actieve financiële markten, blijft OANDA gericht op het transformeren van de vreemde valutahandel. OANDA is eigendom van CVC Capital Partners, een toonaangevend adviesbureau in private equity en investeringen. Kijk voor informatie op oanda.com of volg ons op Twitter , Facebook of YouTube .

Over TMS

TMS Brokers is de oudste multi-assetmakelaar in Polen. Sinds 1997 heeft TMS diensten verleend aan duizenden Poolse en Europese klanten in de handel in FX, CFDʹs op indexen, cryptovaluta, enkele aandelen en grondstoffen met MT4-/MT5-platforms en een innovatieve gepatenteerde mobiele app. TMS' veelvoudig onderscheiden team helpt particulieren en bedrijven met alle valuta- en vermogens-gerelateerde diensten, waaronder advies en analyse, vreemde valuta en geautoriseerde digitale betalingsoplossingen (PSD).

Over ForeVest

ForeVest heeft meer dan $ 1,2 miljard geïnvesteerd in MOE-landen en beheert meer dan $ 200 miljoen aan andere activa in opkomende markten. Het team heeft meer dan 20 transacties gesloten en zal blijven zoeken naar samenwerking met ondernemers en managementteams, die gespecialiseerd zijn in controle-investeringen in veelbelovende middelgrote bedrijven. ForeVest heeft vestigingen in Warschau, Boekarest en New York.

