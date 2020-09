OANDA Global Corporation fecha acordo para adquirir a Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

LONDRES, 1 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A OANDA Global Corporation ("OANDA"), uma líder mundial em serviços de negociação online de múltiplos ativos, dados e análise de moedas, fechou um acordo para adquirir 100% das ações da Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ("TMS"), uma importante corretora da Polônia. A negociação está sujeita à aprovação regulamentar.

Uma corretora líder no mercado polaco de FX e CFD, a TMS conquistou uma forte reputação pela inovação de produtos e serviço ao cliente desde que foi criada há mais de 20 anos. A empresa é regulada pela Autoridade de Supervisão Financeira (KNF) da Polônia, o que dá à TMS acesso aos mercados da União Europeia.

Gavin Bambury, CEO da OANDA, disse: "Estamos felizes com o acordo e gostaria de dar pessoalmente as boas-vindas a toda a equipe da TMS à OANDA. A Europa continua a ser uma prioridade estratégica fundamental para o nosso negócio. A aquisição da TMS dá à OANDA uma presença significativa em um mercado-chave europeu e uma base para crescer em todos os países bálticos, complementando nossas operações já bem consolidadas e de sucesso em toda a Europa Ocidental".

Marcin Niewiadomski, CEO da TMS, disse: "Estamos felizes por fazer parte de um grupo tão forte, com uma sólida base de capital e presença mundial. Acreditamos que através desta transação, a TMS fortalecerá sua posição na Polônia e nos Estados Bálticos, proporcionando acesso a novos produtos, tecnologia moderna e oportunidades de investimento nos mercados globais aos nossos atuais e futuros clientes".

Artur Haze, sócio-gerente da ForeVest Capital, disse: "Durante o período em que administramos a TMS, a empresa criou uma sólida base de clientes em toda a Polônia e no Báltico, ao mesmo tempo em que também desenvolvia conhecimentos tecnológicos profundos. Por isso, acredito que existe uma forte adequação estratégica entre a TMS e a OANDA. Estou muito satisfeito por a empresa poder continuar sua atual trajetória de crescimento, agora como parte de uma corretora líder mundial".

A TMS é a primeira de uma série de aquisições estratégicas que a OANDA pretende realizar ao longo dos próximos dois anos. Sob a liderança de Bambury, a empresa sofreu uma mudança transformadora em sua configuração operacional, ampliando sua oferta de produtos e aumentando seu investimento em marketing, a fim de impulsionar um crescimento escalável e sustentável.

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar dados de taxas de câmbio gratuitamente na internet, lançando uma plataforma de negociação de FX da OANDA que a ajudou a ser pioneira no desenvolvimento de negociação de moedas baseada na web cinco anos mais tarde. Hoje, a empresa oferece negociação online de múltiplos ativos, dados e análise de moeda para clientes corporativos e varejistas, demonstrando uma experiência inigualável em operações de câmbio. Com entidades regulamentadas em sete dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o negócio de operações de câmbio. A OANDA pertence à CVC Capital Partners, uma empresa líder em consultoria de investimento e capital privado. Para mais informações, visite oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

Sobre a TMS

A TMS Brokers é a mais antiga corretora de múltiplos ativos da Polônia. Desde 1997, a TMS fornece serviços a milhares de clientes polacos e europeus, oferecendo negociação de FX, CFDs de índices, criptomoedas, ações individuais e commodities com plataformas MT4/MT5 e um aplicativo móvel inovador de sua propriedade. A equipe vencedora de vários prêmios da TMS ajuda pessoas e empresas com todos os serviços relacionados com moedas e ações que incluem consultoria, análise, câmbio de moedas e soluções de pagamento digital licenciadas (digital payment solutions, PSD).

Sobre a ForeVest

A ForeVest fez mais de USD 1,2 bilhões em investimentos na ECO (Europa Central e Oriental) e administra mais de USD 200 milhões em outros ativos em mercados emergentes. A equipe concluiu mais de 20 transações e continuará a procurar estabelecer parcerias com empresários e equipes de gestão, especializando-se em investimentos de controle em empresas promissoras de médio porte. A ForeVest possui escritórios em Varsóvia, Bucareste e Nova Iorque.

FONTE OANDA

Related Links

https://www.oanda.com/



SOURCE OANDA