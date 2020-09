OANDA Global Corporation conclut un accord en vue d'acquérir Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

LONDRES, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- OANDA Global Corporation (« OANDA »), un leader mondial des services de trading multiactifs en ligne, des données sur les devises et de l'analyse, a conclu un accord visant à acquérir 100 % des actions d'un courtier polonais de premier plan dans la catégorie des actifs mixtes, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (« TMS »). Cette acquisition sera soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Courtier de premier plan sur le marché polonais des changes et des CFD, TMS s'est forgé une solide réputation en matière d'innovation de produits et de service à la clientèle depuis sa création, il y a plus de 20 ans. Son activité est réglementée par l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers (KNF), ce qui lui permet d'accéder aux marchés de l'Union européenne.

Gavin Bambury, PDG d'OANDA, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de cet accord et j'aimerais souhaiter personnellement la bienvenue à toute l'équipe de TMS au sein d'OANDA. L'Europe reste une priorité stratégique clé pour notre entreprise. L'acquisition de TMS donne à OANDA une présence significative sur un marché européen incontournable et une base pour se développer dans les pays baltes, en complément de nos activités déjà bien établies et couronnées de succès dans toute l'Europe de l'Ouest. »

Marcin Niewiadomski, PDG de TMS, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre un groupe aussi puissant, doté d'une solide assise financière et d'une présence mondiale. Nous sommes convaincus que grâce à cette transaction, TMS renforcera sa position en Pologne et dans les États baltes, en offrant à nos clients actuels et potentiels un accès à de nouveaux produits, à des technologies modernes et à de nouvelles opportunités d'investissement sur les marchés mondiaux. »

Artur Haze, associé directeur de ForeVest Capital, a déclaré : « Pendant que nous dirigions TMS, la société s'est constitué une solide clientèle dans toute la Pologne et les pays baltes, tout en développant une solide expertise technologique. En tant que tel, je pense qu'il existe une forte complémentarité stratégique entre TMS et OANDA. Je suis ravi que la société puisse poursuivre sa croissance actuelle en tant que membre d'une société de courtage mondiale de premier plan. »

TMS est la première d'une série d'acquisitions stratégiques qu'OANDA cherche à réaliser au cours des deux prochaines années. Sous la direction de Bambury, la société a connu un changement transformateur de sa configuration opérationnelle, en élargissant son offre de produits et en augmentant ses investissements en matière de marketing afin de favoriser une croissance évolutive et durable.

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première société à partager gratuitement des données sur les taux de change sur Internet, lançant la plateforme de trading de devises OANDA, qui a été la pionnière du développement du trading de devises sur Internet cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le cabinet fournit des services de trading multiactifs en ligne, de données sur les devises et d'analyse aux clients particuliers et d'entreprise, faisant preuve d'une expertise inégalée sur le marché des changes. Avec des entités réglementées dans sept des marchés financiers les plus actifs du monde, OANDA continue à sa consacrer à la transformation de l'activité de change de devises. OANDA est détenue par CVC Capital Partners, une société de capital-investissement et de conseil en placement de premier plan. Pour plus d'informations, rendez-vous sur oanda.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou YouTube.

À propos de TMS

TMS Brokers est le plus ancien courtier multiactif de Pologne. Depuis 1997, TMS fournit des services à des milliers de clients polonais et européens en proposant des opérations sur le marché des changes, des CFD sur indices, des cryptomonnaies, des actions individuelles et des matières premières avec des plateformes MT4/MT5 et une application mobile propriétaire innovante. L'équipe maintes fois primée de TMS aide les particuliers et les entreprises en leur proposant tous les services liés aux devises et aux actions, notamment le conseil et l'analyse, le change de devises et les solutions de paiement numérique sous licence (PSD).

À propos de ForeVest

ForeVest a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans des investissements en Europe centrale et orientale et gère plus de 200 millions de dollars d'autres actifs sur les marchés émergents. L'équipe a réalisé plus de 20 transactions et continuera à chercher à s'associer avec des entrepreneurs et des équipes de direction, en se spécialisant dans les investissements de contrôle dans des entreprises prometteuses du marché intermédiaire. ForeVest possède des bureaux à Varsovie, Bucarest et New York.

