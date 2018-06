Déclaration de Sanpower Group sur les CVA de House of Fraser

Sanpower Group est l'actionnaire majoritaire de Nanjing Cenbest, qui possède à son tour 89 % de House of Fraser. Cenbest est en train de vendre une participation de 51 % à la société C.banner International, cotée à Hong Kong. Cette étape sera terminée après la mise en œuvre réussie du CVA.

Cenbest conservera une participation minoritaire significative, tandis que C.banner deviendra l'actionnaire majoritaire de la chaîne de grands magasins.

« Comme beaucoup d'autres magasins, House of Fraser doit s'adapter à un envirosnnement de vente au détail fondamentalement différent. Nous croyons qu'une entreprise restructurée possède un avenir prometteur et nous pensons que C.banner est le partenaire stratégique parfait pour nous aider à accélérer, de concert, la croissance de l'entreprise », a déclaré Yuan Yafei, président du conseil du Sanpower Group.

C.banner, fabricant et détaillant de chaussures coté à Hong Kong, est un partenaire stratégique de Sanpower Group et le propriétaire de Hamleys, le grand magasin de jouets le plus ancien de Grande-Bretagne. Dans le cadre de la transaction annoncée le 2 mai, la somme de 1,32 milliard de dollars de Hong Kong a récemment été engagée dans le placement d'actions de C.banner par des investisseurs, dont Wangfujing, l'un des grands magasins chinois les plus importants et les plus réputés.

Sanpower Group est dirigé par M. Yuan, son fondateur et président depuis 1993. Le groupe détient des participations de contrôle dans plus de 100 entreprises et a un effectif mondial de quelque 120 000 personnes, dont 40 000 salariés non chinois.

À PROPOS DE SANPOWER GROUP



Sanpower Group Co., Ltd. est une holding multinationale dont les principaux engagements commerciaux ont trait aux secteurs de la technologie et des services modernes. Le groupe bénéficie de la synergie entre différentes industries, dont les nouvelles pratiques de santé et le nouveau commerce.

Sanpower Group possède un certain nombre de sociétés cotées, dont Hiteker (600122.SH), Nanjing Cenbest (600682.SH), IDT International (0167.HK), Jinpeng Yuankang (marché boursier chinois « New Third Board » 430606), Fujitsu Electronics (New Third Board 837438), ainsi que d'importantes entreprises privées mondiales comme Hisap, Funtalk Telecommunications, Hirealty, Guangzhou Jinpeng, Tianxia Financial Service, China Newsweek, An Kang Tong, Natali (Israël), Dendreon (États-Unis), House of Fraser (Royaume-Uni) et Brookstone (États-Unis). Le groupe détient des participations de contrôle dans plus de 100 entreprises et emploie quelque 120 000 personnes dans le monde entier, dont 40 000 salariés qui ne sont pas chinois.

Possédant un actif total supérieur à 130 milliards RMB et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel brut de 150 milliards RMB en 2017, le groupe figure sur la liste des « 500 meilleures entreprises chinoises » depuis quatorze ans consécutifs (124e), il occupe la 21e place dans le classement des « 500 meilleures entreprises privées chinoises en 2017 » et la 12e dans celui des « 100 meilleurs prestataires de services privés en Chine en 2017 » selon la Fédération chinoise de l'Industrie et du Commerce (ACFIC).

Sanpower Group fête son 25e anniversaire en 2018. Yuan Yafei, le président du groupe, a comme perspective pour celui-ci de créer « une plate-forme intégrée et mondialisée de prestataires de services modernes, basée sur des schémas plausibles et soutenue par les Big data ».

