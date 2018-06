Prohlášení skupiny Sanpower ve věci dobrovolných dohod s věřiteli společnosti House of Fraser

Společnost Sanpower Group vlastní kontrolní balík akcií společnosti Nanjing Cenbest, která zase vlastní 89 procent House of Fraser. Cenbest nyní prodává 51procentní podíl společnosti C.banner International, která je kótována na burze v Hongkongu. Tento prodej bude dokončen po úspěšné realizaci dobrovolných dohod s věřiteli.

Společnost Cenbest si ponechá významný menšinový podíl, zatímco C.banner se stane majoritním akcionářem řetězce obchodních domů.

„Stejně jako mnoho jiných maloobchodních prodejců, také House of Fraser se musí přizpůsobit zásadně odlišnému maloobchodnímu prostředí. Domníváme se, že restrukturalizované podnikání má vzrušující budoucnost a věříme, že C.banner je dokonalým strategickým partnerem, který nám pomůže urychlit společný růst společnosti" řekl Yuan Yafei, předseda představenstva společnosti Sanpower Group.

Výrobce a prodejce obuvi společnost C.banner je obchodována na burze v Hongkongu a je strategickým partnerem skupiny Sanpower Group. Společnost je vlastníkem nejstaršího britského prodejce hraček Hamleys. Ve vztahu k transakci, která byla oznámena 2. května, skupina investorů nedávno vyčlenila 1,32 miliard hongkongských dolarů na nákup akcií společností C.banner, mezi investory byla také společnost Wangfujing, jeden z největších a nejuznávanějších obchodních domů v Číně.

Společnost Sanpower Group je vedena svým zakladatelem a předsedou panem Yuanem od roku 1993. Má kontrolní podíly ve více než 100 společnostech, s celosvětovým počtem 120 000 pracovníků, včetně 40 000 nečínských zaměstnanců.

O SPOLEČNOSTI SANPOWER GROUP



Sanpower Group Co., Ltd. je nadnárodní holdingová společnost, jejíž hlavní obchodní závazky jsou v oblasti technologií a moderních služeb. Skupina využívá synergie mezi různými odvětvími, včetně nové zdravotní péče a nového obchodu.

Společnost Sanpower Group vlastní řadu společností kótovaných na burze, včetně společností Hiteker (600122.SH), Nanjing Cenbest (600682.SH), IDT International (0167.HK), Jinpeng Yuankang (New Third Board 430606), Fujitsu Electronics (New Third Board 837438), stejně jako klíčové soukromé globální podniky jako Hisap, Funtalk Telecommunications, Hirealty, Guangzhou Jinpeng, Tianxia Financial Service, China Newsweek, An Kang Tong, Natali (Izrael), Dendreon (USA), House of Fraser (UK), Brookstone (USA). Skupina má kontrolní podíly ve více než 100 společnostech. Celosvětově zaměstnává 120 000 pracovníků, včetně 40 000 nečínských zaměstnanců.

S celkovými aktivy přesahujícími 130 miliard RMB a ročními hrubými tržbami ve výši 150 miliard RMB v roce 2017 byla skupina čtrnáct let za sebou (124.) na seznamu „Top 500 podniků Číny" a patří ji 21. místo v žebříčku „500 nejlepších soukromých podniků v Číně v roce 2017" a dle Čínské federace průmyslu a obchodu (ACFIC) 12. místo v žebříčku „100 nejlepších čínských soukromých podniků v roce 2017".

Společnost Sanpower Group slaví v roce 2018 25. výročí svého založení. Vizí předsedy představenstva společnosti Yuan Yafei je vytvoření „integrované globální platformy moderních poskytovatelů služeb, která je založena na scénářích a je podporována velkými daty".

