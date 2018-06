Oświadczenie Sanpower Group w sprawie dobrowolnych układów z wierzycielami House of Fraser

Koncern Sanpower Group posiada kontrolny pakiet akcji w spółce Nanjing Cenbest, która z kolei jest w posiadaniu 89% sieci House of Fraser. Spółka Cenbest jest w trakcie przeprowadzania transakcji sprzedaży 51% udziałów notowanej na giełdzie w Hongkongu firmie C.banner International. Transakcja zostanie zrealizowana po pomyślnej realizacji dobrowolnych układów z wierzycielami.

Spółka Cenbest pozostanie w posiadaniu znaczącej liczby akcji mniejszościowych, a firma C.banner stanie się udziałowcem większościowym w sieci domów towarowych.

– Podobnie do wielu innych detalistów House of Fraser musi dostosować się do fundamentalnie zmienionego środowiska handlowego. Wierzymy, że po restrukturyzacji firma ma przed sobą świetlaną przyszłość i jesteśmy przekonani co do tego, że C.banner jest idealnym partnerem strategicznym, który pomoże nam przyspieszyć wzrost firmy – skomentował Yuan Yafei, przewodniczący koncernu Sanpower Group.

Notowany na giełdzie w Hongkongu producent i sprzedawca obuwia C.banner jest partnerem strategicznym koncernu Sanpower Group i właścicielem najstarszego w Wielkiej Brytanii sklepu z zabawkami Hamleys. W związku z transakcją ogłoszoną 2 maja 1,32 miliarda dolarów hongkońskich zostało przekazanych na cele wykupu akcji przez C.banner przez grono inwestorów, w tym Wangfujing, jeden z największych i najbardziej uznanych w Chinach domów towarowych.

Koncernowi Sanpower Group przewodzi założyciel i prezes Yuan już od roku 1993. Koncern posiada udziały większościowe w ponad 100 firmach, zatrudnia 120 000 pracowników na całym świecie, z czego 40 000 nie jest obywatelami Chin.

Sanpower Group Co., Ltd. to wielonarodowa spółka holdingowa, której główna działalność dotyczy branży technologicznej i nowoczesnych usług. Grupa wyciąga korzyści z synergii pomiędzy wieloma branżami, w tym nowa służba zdrowia i nowy handel.

Sanpower Group jest w posiadaniu szeregu firm notowanych na giełdzie, w tym Hiteker (600122.SH), Nanjing Cenbest (600682.SH), IDT International (0167.HK), Jinpeng Yuankang (New Third Board 430606), Fujitsu Electronics (New Third Board 837438) oraz ważnych, międzynarodowych przedsiębiorstw prywatnych takich jak Hisap, Funtalk Telecommunications, Hirealty, Guangzhou Jinpeng, Tianxia Financial Service, China Newsweek, An Kang Tong, Natali (Izrael), Dendreon (USA), House of Fraser (Wielka Brytania) i Brookstone (USA). Grupa posiada udziały większościowe w ponad 100 firmach, zatrudnia 120 000 pracowników na całym świecie, z czego 40 000 nie jest obywatelami Chin.

Majątek firmy przekracza kwotę 130 miliardów RMB, a roczna sprzedaż brutto firmy w roku 2017 sięgnęła 150 miliardów RMB. Już od czternastu lat firma notowana jest na liście 500 największych chińskich przedsiębiorstw (miejsce 124), a w roku 2017 zajęła 21 miejsce w rankingu 500 najważniejszych chińskich przedsiębiorstw prywatnych oraz 12 miejsce na liście 100 czołowych chińskich przedsiębiorstw usługowych według organizacji All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC).

Firma Sanpower Group świętuje w roku 2018 swoją 25 rocznicę powstania. Wizją przewodniczącego Yuana Yafei jest utworzenie „zintegrowanej, globalnej platformy dla nowoczesnych dostawców usług, która opiera się na różnych scenariuszach i wykorzystuje duże dane".

