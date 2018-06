Компания Sanpower Group сделала заявление относительно добровольного урегулирования долгов House of Fraser

Sanpower Group является владельцем контрольного пакета акций фирмы anjing Cenbest, которой принадлежат 89 процентов прав собственности на House of Fraser. В настоящий момент Cenbest находится в процессе продажи 51 процента принадлежащих ей акций предприятию C.banner International, зарегистрированному на гонконгской бирже. Сделка будет завершена после успешного добровольного урегулирования долгов компании.

Cenbest сохранит за собой значительный миноритарный пакет, а C.banner станет мажоритарным акционером сети универмагов.

«Как и многим другим ритейлерам, House of Fraser необходимо адаптироваться к радикальным изменениям, происходящим в сфере розничной торговли. Мы уверены, что после реструктуризации это предприятие ждет большое будущее, и считаем C.banner идеальным стратегическим партнером, способным помочь нам ускорить темпы развития компании», - отметил глава правления Sanpower Group Юань Яфэй (Yuan Yafei).

Гонконгская компания-производитель и реализатор обуви C.banner является стратегическим партнером Sanpower Group и владельцем старейшего британского бренда розничной торговли товарами для детей Hamleys. В результате сделки, объявленной 2 мая этого года, компании C.banner удалось посредством размещения акций привлечь 1,32 млрд. гонконгских долларов от различных инвесторов, включая один из крупнейших и самых популярных универмагов Китая Wangfujing.

Неизменным руководителем Sanpower Group, начиная с 1993 года, является основатель холдинга г-н Юань. Компания владеет контрольными пакетами акций более чем 100 предприятий и располагает штатом персонала из 120 000 сотрудников, 40 000 из которых работают в филиалах холдинга за рубежом.

О КОМПАНИИ SANPOWER GROUP



Sanpower Group Co., Ltd. - международный холдинг со специализацией на технологической отрасли и сфере современных услуг. Компания извлекает выгоду из синергии различных отраслей промышленности и бизнеса, включая инновационное здравоохранение и коммерцию.

Sanpower Group владеет целым рядом зарегистрированных на бирже компаний, включая (600122.SH), Nanjing Cenbest (600682.SH), IDT International (0167.HK), Jinpeng Yuankang (New Third Board 430606), Fujitsu Electronics (New Third Board 837438), а также рядом частных предприятий - Hisap, Funtalk Telecommunications, Hirealty, Guangzhou Jinpeng, Tianxia Financial Service, China Newsweek, An Kang Tong, Natali (Израиль), Dendreon (США), House of Fraser (Великобритания) и Brookstone (США). Группа располагает контрольными пакетами акций 100 фирм и штатом из 120 000 сотрудников по всему миру, включая 40 000 человек, работающих в подразделениях компании за пределами Китая.

Общий размер активов холдинга превышает 130 млрд. юаней КНР, а валовый объем продаж в 2017 году составил 150 млрд. юаней КНР. Компания вот уже четырнадцать лет подряд входит в рейтинг «500 ведущих предприятий КНР» (занимая в нем 124-е место). В перечне «500 ведущих частных предприятий Китая-2017» холдинг закрепился на 21-й строчке, а Всекитайская федерация промышленности и коммерции (ACFIC) в своем рейтинге «100 ведущих сервисных компаний Китая-2017» отвела предприятию 12-е место.

В 2018 году Sanpower Group отмечает свой 25-летний юбилей. Глава правления компании Юань Яфэй стремится превратить холдинг в «интегрированную глобализированную платформу современных сервис-провайдеров, созданную на базе различных сценариев при поддержке больших данных».

