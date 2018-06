Vyhlásenie spoločnosti Sanpower Group k dobrovoľnej dohode spoločnosti House of Fraser

Sanpower Group vlastní kontrolný balík akcií v spoločnosti Nanjing Cenbest, ktorá má 89-percentný podiel v spoločnosti House of Fraser. Cenbest v týchto dňoch predáva 51-percentný podiel vo svojej firme spoločnosti kótovanej na hongkonskej burze C.banner International. Tento proces sa ukončí po úspešnej implementácii dobrovoľnej dohody.

Cenbest si ponechá významný menšinový podiel, zakiaľ čo spoločnosť C.banner bude majoritným akcionárom v reťazci obchodných domov.

„House of Fraser sa potrebuje prispôsobiť novému maloobchodnému prostrediu presne tak, ako mnohé iné maloobchodné spoločnosti. Veríme, že po reštrukturalizácii bude mať spoločnosť pred sebou oveľa lepšie vyhliadky a že značka C.banner je dokonalým strategickým partnerom, ktorý nám pomôže zabezpečiť rast," povedal Yuan Yafei, prezident spoločnosti Sanpower Group.

Výrobca obuvi kótovaný na honkogskej burze a maloobchod C.banner je strategickým partnerom spoločnosti Sanpower Group. Okrem toho je tiež majiteľom obchodu Hamleys, najstaršieho hračkárstva v Británii. V súvislosti s transakciou ohlásenou 2. mája vložili investori do akcií spoločnosti C.banner 1,32 miliárd HKD. Jedným z nich bola aj firma Wangfujing, jeden z najväčších a najuznávanejších obchodných domov v Číne.

Na čele spoločnosti Sanpower Group stojí jej prezident Yuan Yafei, úspešný podnikateľ, ktorý ju založil v roku 1993. Skupina vlastní kontrolný balík akcií vo viac ako 100 dcérskych spoločnostiach a má 120 000 zamestnancov na celom svete, vrátane 40 000 pracovníkov inej ako čínskej národnosti.

O SPOLOČNOSTI SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. je medzinárodná holdingová spoločnosť so zameraním na technológiu a moderné odvetvia služieb. Skupina využíva výhody synergie medzi rôznymi odvetviami vrátane novej zdravotnej starostlivosti a nového obchodu.

Sanpower Group vlastní niekoľko spoločností obchodovaných na burze vrátane spoločností Hiteker (600122.SH), Nanjing Cenbest (600682.SH), IDT International (0167.HK), Jinpeng Yuankang (New Third Board 430606), Fujitsu Electronics (New Third Board 837438) ako aj kľúčové súkromné podniky ako je Hisap, Funtalk Telecommunications, Hirealty, Guangzhou Jinpeng, Tianxia Financial Service, China Newsweek, An Kang Tong, Natali (Izrael), Dendreon (USA), House of Fraser (VB), a Brookstone (USA). Skupina vlastní kontrolný podiel vo viac ako 100 spoločnostiach a má 120 000 zamestnancov na celom svete, vrátane 40 000 pracovníkov mimo Číny.

S celkovým imaním prevyšujúcim 130 miliárd RMB a ročným hrubým výnosom vo výške 150 miliárd RMB v roku 2017 sa Skupina dostala na zoznam „500 špičkových čínskych podnikov" už štrnásty rok za sebou (124. priečka) a v roku 2017 sa umiestnila na 21. mieste medzi „500 špičkovými súkromnými čínskymi podnikmi" a na 12. mieste medzi „100 špičkovými čínskymi súkromnými podnikmi sektoru služieb za rok 2017" menovanými Čínskou národnou federáciou priemyslu a obchodu (ACFIC).

Sanpower Group oslavuje v roku 2018 už 25. výročie svojho založenia prezidentom Yuanom Yafeiom s víziou vytvoriť „integrovanú globalizovanú platformu moderných poskytovateľov služieb na báze scenárov a veľkých dát".

Informácie pre médiá:

Andy Hu

Director of Global Communications, Sanpower (China)

huyinan@sanpowergroup.com

+86 25 83267003

Gordon Carver

Associate Director, Porter Novelli (London)

Gordon.carver@porternovelli.co.uk

+44 (0)7720 277 146

SOURCE Sanpower Group