Der größte Turmkran der Welt rollt in der Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory vom Band

CHANGSHA, China, 22. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 20. April lief in der Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory in Changde der größte Turmdrehkran der Welt vom Band, der 158 innovative wissenschaftliche Forschungsergebnisse und 305 Erfindungspatente in sich vereint. Der Weltrekordkran stellt für den chinesischen Baumaschinenhersteller Zoomlion einen wichtigen Durchbruch in seinem globalen Expansionsbestreben im Bereich der fortschrittlichen Fertigung dar.

Fortschrittliche Technologien tragen zum „größten und stärksten Turmkran der Welt" bei

Der R2000-720 ist der größte Turmdrehkran der Welt und kann mit seinem Nenndrehmoment von 20000 t/m, seiner Tragfähigkeit von 720 Tonnen und seiner Höhe von 400 Metern 500 Autos auf 130 Stockwerke heben. Es umfasst 158 innovative wissenschaftliche Forschungsergebnisse und 305 Erfindungspatente, darunter über 60 Kerntechnologien und 12 weltweit bahnbrechende Technologien. Nach der Auslieferung wird der 2000-720 beim Bau der dreistöckigen Schrägseilbrücke mit der größten Spannweite der Welt - der Ma'anshan Yangtze River Highway-Railway Bridge - eingesetzt werden.

„Der R2000-720 hat Innovationen und Durchbrüche bei der Gewichtsverteilung, der Struktur, der intelligenten Steuerung und anderen Technologien erzielt und damit mehrere globale Herausforderungen für ultragroße Turmdrehkrane unter extrem komplexen Arbeitsbedingungen wie starkem Wind, hoher Luftfeuchtigkeit und schwerer Last gelöst, so dass er nicht nur der größte, sondern auch der stärkste Turmdrehkran der Welt ist", sagte ein Sprecher von Zoomlion.

Der R2000-720 nutzt Zoomlions bahnbrechende Technologie für mobile Ausgleichsgewichte, um sich präzise mit dem Hubmoment zu bewegen und so die Hubleistung um über 60 % zu verbessern. Der R2000-720 ist auch innovativ, indem er eine hochbelastbare Leichtbaukonstruktion und eine hochbelastbare geteilte Struktur verwendet und die obere Struktur von Turmdrehkränen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um mehr als 20 % reduziert, was den Transport, die Installation und die Demontage erleichtert.

Darüber hinaus hat Zoomlion stark in intelligente Steuerungstechnik investiert, um die Flexibilität der Turmkrane zu verbessern. Erreicht wird dies durch die Entwicklung eines fortschrittlichen Kontrollsystems, das 50 intelligente Technologien einsetzt, um eine Reaktionszeit von Millisekunden zu erreichen.

Intelligente Produktionslinie

Obwohl es sich um den größten Turmkran der Welt handelt, hatte das R2000-720-Projekt einen relativ kurzen Lieferzyklus von nur 8 Monaten von der Konstruktion bis zur Produktion in der Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory in Changde. Dies wurde durch eine intelligente Fertigung erreicht, bei der Zoomlion acht wichtige Steuerungsprojekte kontrollierte, 18 parallele Projekte bewertete und entwickelte und einen neuen Rekord bei der Lieferzeit aufstellte, indem es zwei Monate schneller war als der W12000-450.

Der Erfolg von Zoomlion bei der Herstellung des R2000-720 ist das Ergebnis von 67 Jahren kontinuierlicher Innovation im Bereich der technischen Maschinen. Dies hat es ihnen ermöglicht, die weltweit führende Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsplattform in diesem Bereich zu schaffen und die weltweit größte intelligente Fabrik für Turmdrehkrane aufzubauen.

Die Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory verfügt über 40 intelligente Produktionslinien, darunter 12 unbemannte Schwarzlicht-Produktionslinien, die mit flexiblen Werkzeugen, hochpräzisen Hochleistungsbearbeitungsmaschinen und fast 1000 qualifizierten Turmdrehkran-Handwerkern ausgestattet sind. Durch intelligente Fertigung hat Zoomlion sowohl in Bezug auf die Quantität als auch auf die Qualität der Fertigungskapazität von ultragroßen Turmdrehkränen einen Durchbruch erzielt. Das Werk kann die Produktion von 13 Modellen großer Turmdrehkrane (500-20000 t/m) vollständig abdecken und damit fast alle Anforderungen aktueller großer Hebeprojekte erfüllen.

