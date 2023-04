O maior guindaste de torre do mundo sai da linha de produção na fábrica inteligente de guindastes de torre da Zoomlion.

CHANGSHA, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 20 de abril, o maior guindaste de torre do mundo, que integra 158 conquistas científicas inovadoras e 305 patentes de invenção, saiu da linha de produção na fábrica inteligente de guindastes de torre da Zoomlion em Changde. O guindaste recordista mundial representa um grande avanço para a Zoomlion, fabricante chinesa de maquinários de construção, em seu impulso global de expansão na área de fabricação avançada.

Tecnologias avançadas contribuem para o "maior e mais forte guindaste de torre do mundo"

Zoomlion

Como o maior guindaste de torre do mundo, o R2000-720 pode levantar 500 carros a 130 andares com seu torque nominal de 20 mil t/m, com capacidade de 720 toneladas e 400 metros de altura. Ele integra 158 conquistas inovadoras de pesquisa científica e 305 patentes de invenção, incluindo mais de 60 tecnologias centrais e 12 pioneiras no mundo. Após a entrega, o R2000-720 será utilizado na construção da ponte estaiada de três torres com o maior vão do mundo — a Ponte Ferroviária e Rodoviária do Rio Yangtze em Ma'anshan.

"O R2000-720 fez inovações e avanços no equilíbrio de peso, estrutura, controle inteligente e outras tecnologias, resolvendo vários desafios globais para guindastes de torre ultragrandes em condições de trabalho extremamente complexas, como vento forte, alta umidade e carga pesada, o que faz dele não apenas o maior, mas também o mais forte guindaste de torre do mundo", disse um porta-voz da Zoomlion.

O R2000-720 utiliza a tecnologia pioneira de equilíbrio móvel da Zoomlion para se movimentar com precisão no torque de içamento, melhorando o desempenho em mais de 60%. O R2000-720 também inova utilizando uma estrutura leve com alta carga e outra dividida para carga pesada, e reduz a estrutura superior dos guindastes de torre em mais de 20% em comparação com as soluções convencionais, facilitando o transporte, a instalação e a desmontagem.

Além disso, a Zoomlion investiu fortemente em tecnologia de controle inteligente para melhorar a agilidade do guindaste de torre. Isso acontece através do desenvolvimento de um sistema de controle avançado que utiliza 50 tecnologias inteligentes para alcançar uma resposta de milissegundos.

Linha de produção inteligente

Apesar de ser o maior guindaste de torre do mundo, o projeto R2000-720 teve um ciclo de entrega relativamente curto, de apenas oito meses do projeto à produção na fábrica inteligente de guindastes de torre da Zoomlion em Changde. Isso foi possível através da fabricação inteligente, na qual a Zoomlion controlou oito principais projetos de controle, avaliou e desenvolveu 18 projetos paralelos, e estabeleceu um novo recorde no tempo de entrega: dois meses mais rápido do que o W12000-450.

O sucesso da Zoomlion na produção do R2000-720 é resultado de 67 anos de inovação contínua na área de maquinários de engenharia. Assim, eles puderam criar a plataforma líder mundial em pesquisa, desenvolvimento e design, e construir a maior fábrica inteligente de guindastes de torre do mundo.

A fábrica inteligente de guindastes de torre da Zoomlion conta com 40 linhas de produção inteligentes, incluindo 12 linhas de produção de luz negra não tripuladas, equipadas com ferramental flexível, equipamentos de usinagem pesada de alta precisão e quase mil artesãos de guindastes de torre qualificados. Através da fabricação inteligente, a Zoomlion avançou em quantidade e qualidade na fabricação de guindastes de torre ultragrandes. A fábrica pode cobrir a produção de 13 modelos de guindastes de torre grandes (500-20000 T/M) totalmente, atendendo a quase todas as necessidades dos projetos grandes e atuais de içamento.

