L'expression créative prend forme : ELEGOO s'associe à emoji® - La marque emblématique en partenariat avec ELEGOO pour une édition spéciale co-brandée de l'imprimante 3D Centauri Carbon 2 Combo

HAMBOURG, Allemagne, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la production intelligente, est fière d'annoncer un partenariat passionnant avec la marque emoji®, réunissant ainsi deux puissants symboles de créativité, d'amusement et d'expression de soi.

La collaboration a été négociée par Big Picture Licensing, l'agent de licence de la société emoji au Royaume-Uni, dont le soutien a permis de réunir deux marques mondialement reconnues, axées sur l'innovation, la créativité et le lien émotionnel.

Your Vibe, Now in 3D

ELEGOO s'est engagée à rendre la création accessible au plus grand nombre grâce à une technologie d'impression 3D intuitive qui permet de transformer l'imaginaire en réalité.

Au centre de cette collaboration se trouve l'imprimante grand public phare d'ELEGOO, la Centauri Carbon 2 Combo, un produit emblématique conçu pour simplifier l'impression 3D de haute qualité et la rendre plus intuitive et agréable pour tous.

Présentation de la toute première imprimante 3D aux couleurs de la marque emoji®.

ELEGOO et emoji® s'unissent pour une édition spéciale de la Centauri Carbon 2 Combo

Cette édition spéciale comprend :

Une conception haut de gamme de couleur blanc-argent avec des accents visuels et des dessins exclusifs de la marque emoji®

Une interface utilisateur personnalisée avec des mises en page ludiques de la marque emoji® pour une expérience plus immersive

Les fichiers de modèles 3D G-code officiels de la marque emoji®, permettant aux utilisateurs de transformer instantanément les expressions numériques bien connues en créations physiques

Un mélange unique d'esthétique de vie, de créativité et de technologie de pointe pour les créateurs

Ensemble, ELEGOO et la marque emoji® redéfinissent l'expression créative en la rendant plus émotionnelle, personnelle et concrète que jamais.

Pour reprendre le slogan de la campagne :

« Votre vibe, maintenant en 3D ».

Tout votre univers peut maintenant se traduire en quelque chose que vous pouvez voir, tenir, créer et partager.

Lorsqu'une icône de la marque emoji® rencontre une autre icône, il en résulte bien plus qu'une collaboration produit : c'est une célébration de la joie, de l'individualité et de la créativité multiculturelle.

Citations des dirigeants



« La marque emoji® a toujours représenté les émotions et le lien, tandis qu'ELEGOO est synonyme de créativité par le biais de la technologie », a déclaré Kevin Wang, vice-président d'ELEGOO. « Ce partenariat reflète notre conviction commune que l'expression de soi doit être joyeuse, simple et accessible à tous. Nous sommes ravis de transposer cet esprit dans le monde de l'impression 3D et d'aider les utilisateurs à donner vie à leurs sentiments. »

Marco Hüsges, PDG et fondateur de la société emoji, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à ELEGOO pour cette toute première collaboration entre la marque emoji® et une marque d'impression 3D. Ensemble, nous faisons entrer l'expression de soi numérique dans le monde physique d'une manière amusante, créative et totalement nouvelle.

Ce partenariat illustre la façon dont l'impression 3D évolue au-delà des espaces de création traditionnels et s'intègre à la technologie du mode de vie quotidien, inspirant les gens à créer, à personnaliser et à s'exprimer comme jamais auparavant.

Avec la Centauri Carbon 2 Combo ELEGOO × emoji®, la créativité se traduit en quelque chose que l'on peut vraiment voir, tenir et partager avec le monde entier ».

Prix et disponibilité



La Centauri Carbon 2 Combo ELEGOO × emoji® est proposée au prix de 489 $ US, 479 €, 415 £, 689 $ CA, 1 019 $ AU et 89 999 ¥. Les acheteurs peuvent désormais passer commande sur le site officiel d'ELEGOO, les destinations d'expédition disponibles étant les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Union européenne, l'Australie et le Japon.

À propos d'emoji® - La marque emblématique

La société emoji est propriétaire de la marque emoji®, enregistrée pour une vaste gamme de produits et de services dans plus de 150 pays. Son vaste portefeuille de droits comprend plus de 1 000 marques et plus de 25 000 icônes et dessins de la marque emoji®. Ils sont disponibles sous licence pour des campagnes de merchandising, de promotion, d'événementiel et de marketing.

La marque emoji®, reconnue dans le monde entier, travaille en partenariat avec plus de 1 400 enseignes sous licence de renom, dont des géants tels que Sony Pictures Animation, Pop Mart, BYD, New Era, Tonie's, Trolli, PUMA, L'Oréal et Burger King. Reconnue comme la troisième marque la plus influente après Lego et Coca-Cola par une publication de référence du secteur et avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars au cours des six dernières années, la société emoji occupe la 78e place parmi les 150 premiers concédants de licence mondiaux, consolidant ainsi son statut de marque de style de vie universelle à l'influence inégalée.

Retrouvez-nous sur : www.emoji.com

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 150 pays et régions. En 2025, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé 300 millions de dollars, avec plus de 1 000 employés et plus de 430 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Retrouvez-nous sur : www.elegoo.com

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