Der slowakische Premierminister Robert Fico besuchte Gotion

HEFEI, China, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 4. November stattete Seine Exzellenz, der Premierminister der Slowakischen Republik, Robert Fico, während seines offiziellen Besuchs in China Gotion in Hefei einen Sonderbesuch ab. Der Premierminister wurde von Ihrer Exzellenz Denisa Saková, stellvertretende Premierministerin und Wirtschaftsministerin, sowie von hohen Beamten des Finanzministeriums, des Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten, der Botschaft in Peking und des Generalkonsulats in Shanghai begleitet.

Slovak Prime Minister Robert Fico meets Chairman of Gotion High-Tech Li Zhen

Während des Besuchs führte Dr. Li Zhen, Vorsitzender von Gotion, die Delegation durch die Ausstellungshalle, das Validierungszentrum und die Anlage für Einheitszellen (Unified Cell; UC) von Gotion in Xinzhan. Dr. Li überreichte dem Premierminister ein Einheitszellenmodell und sechs intelligente mobile Ladegeräte vom Typ E-Plvs.

In der Ausstellungshalle des Hauptsitzes von Gotion in Baohe erkundigte sich Premierminister Fico eingehend nach den technischen Vorteilen von Festkörperbatterien und hörte sich aufmerksam die Einführung in die Batterieprüfung und -validierung im Validierungszentrum an. Während der Besichtigung des Volkswagen-Einheitszellen-Werks in Xinzhan lobte Premierminister Fico die Technologie von Gotion für die Herstellung von Einheitszellen und führte ein ausführliches Gespräch über die Investition von Gotion in eine Gigafabrik in der Slowakei.

Dr. Li sagte in seiner Rede, dass der Besuch von Premierminister Fico in Gotion „unser Vertrauen sehr stärkt … Gemeinsam mit InoBat ist Gotion bestrebt, das slowakische Projekt als Referenzunternehmen für neue Energien in Europa zu etablieren und einen aktiven Beitrag zur Energiewende in der Slowakei, zur Energiewende in Europa und zur Förderung nachhaltiger Energie für die Menschheit zu leisten."

Als er sich zur Abreise bereit machte, äußerte Premierminister Fico seine tiefe Bewunderung und bemerkte, dass dieser Besuch bei Gotion tiefe Einblicke verschafft habe. Er kündigte an, dass die slowakische Regierung ein spezielles Treffen einberufen werde, um das Projekt von Gotion gründlich zu untersuchen und voranzutreiben, in der Hoffnung, dass diese Zusammenarbeit einen Durchbruch in der chinesisch-slowakischen Kooperation darstellt. Der Premierminister wünschte sich außerdem, dass die Partnerschaft zwischen China und der Slowakei über Generationen hinweg gedeihen und die Zusammenarbeit mit Gotion stark und dauerhaft sein möge.

Vor dem Besuch von Premierminister Fico besichtigten mehr als 80 Vertreter der lokalen Gemeinden und der slowakischen Medien, organisiert von der slowakischen Regierung, vom 27. bis 28. Oktober den Hauptsitz von Gotion und das Einheitszellenwerk. Die Delegation führte ausführliche Gespräche über Themen von beiderseitigem Interesse und äußerte sich sehr lobend über die industrielle Präsenz, die technologischen Innovationen und die globalen Expansionsbemühungen von Gotion.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2551480/1.jpg