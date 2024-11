Le premier ministre slovaque Robert Fico en visite à Gotion

HEFEI, Chine, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 novembre, lors de sa visite officielle en Chine, le premier ministre Robert Fico de la République slovaque a effectué une visite à Gotion, à Hefei. Le premier ministre était accompagné de Denisa Saková, vice-première ministre et ministre de l'Économie, ainsi que de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes, de l'ambassade à Pékin et du consulat général à Shanghai.

Slovak Prime Minister Robert Fico meets Chairman of Gotion High-Tech Li Zhen

Li Zhen, président de Gotion, a guidé la délégation à travers le hall d'exposition, le centre de validation et l'usine de cellules unifiées de Xinzhan. M. Li a remis au premier ministre un modèle de cellule unifiée et six chargeurs mobiles intelligents E-Plvs.

Dans le hall d'exposition du siège de Gotion à Baohe, le premier ministre Fico s'est renseigné en détail sur les avantages techniques des batteries à l'état solide et a écouté attentivement la présentation des essais et de la validation des batteries dans le centre de validation. Au cours de la visite de l'usine Xinzhan Volkswagen UC, le premier ministre Fico a fait l'éloge de la technologie de fabrication de cellules unifiées de Gotion et a eu une discussion approfondie sur l'investissement de Gotion dans une gigafactory en Slovaquie.

M. Li a déclaré dans son discours que la visite du premier ministre Fico à Gotion « renforce considérablement notre confiance... Avec InoBat, Gotion s'engage à faire du projet slovaque une entreprise de référence pour les nouvelles énergies en Europe, en contribuant activement à la transformation énergétique de la Slovaquie, à la transition énergétique de l'Europe et à l'avancement de l'énergie durable pour l'humanité ».

Alors qu'il s'apprêtait à partir, le premier ministre Fico a partagé un sentiment de profonde admiration et a fait remarquer que cette visite à Gotion avait permis d'acquérir de profondes connaissances. Il a annoncé que le gouvernement slovaque convoquerait une réunion spéciale pour étudier en profondeur et accélérer le projet de Gotion, en espérant que cette collaboration marque une percée dans la coopération entre la Chine et la Slovaquie. Le premier ministre a également souhaité de tout cœur que le partenariat entre la Chine et la Slovaquie s'épanouisse pendant des générations et que la collaboration avec Gotion soit forte et durable.

Avant la visite du premier ministre Fico, plus de 80 représentants des communautés locales et des médias slovaques, organisés par le gouvernement slovaque, ont visité le siège de Gotion et l'usine UC les 27 et 28 octobre. La délégation a noué un dialogue approfondi sur des sujets d'intérêt mutuel et a fait l'éloge de la présence industrielle de Gotion, de ses innovations technologiques et de ses efforts d'expansion mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551480/1.jpg