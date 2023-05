Des équipes hollywoodiennes et des cinéastes chinois coopèrent pour créer de nouveaux pôles de l'industrie cinématographique entre la région de la Grande Baie (GBA) et la zone de libre-échange Chine-ASEAN

SHENZHEN, Chine, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 mai 2023, la « construction de nouveaux centres de l'industrie cinématographique entre la région de la Grande Baie (GBA) et la zone de libre-échange Chine-ASEAN » ainsi que la cérémonie de lancement de the Train to the Frontier se sont tenues à Guangzhou.

group photo Mike Leeder, the joint producer

Après avoir assuré la production virtuelle de Everything Everywhere All at Once et de King of the Sky, Unilumin va à nouveau assurer la production virtuelle de the Train to the Frontier, qui est reconnu par les experts de l'industrie cinématographique du pays et de l'étranger et qui accélère le processus d'industrialisation des films nationaux.

Huang Changning, président de l'Association de l'industrie cinématographique de Guangdong, ainsi que des dirigeants de Guangzhou Legendary Film Corporation, d'Unilumin et d'autres entreprises ont été invités à assister à la cérémonie. En outre, l'équipe de production de the Train to the Frontier, dont Fang Jinli (le réalisateur), Mike Leeder (le co-producteur), Phil Nibbelink (le directeur artistique), Victor Enriquez (le coordinateur des effets spéciaux visuels) et Dmitry (le directeur des effets spéciaux), s'est réunie lors de Guangzhou 1978 Film Town pour assister ensemble à ce nouveau chapitre de l'industrie cinématographique.

Lors de cette cérémonie, Guangzhou Legendary Film Corporation et Unilumin ont établi un partenariat de coopération stratégique dans les domaines de la production virtuelle, de la réalisation d'effets spéciaux et des ressources numériques pour six films tels que the Train to the Frontier, Romantic Years, etc. En outre, Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin et Guangxi Satellite TV ont établi un partenariat de coopération stratégique et ont coopéré pour renforcer la promotion et élargir l'application de la production virtuelle.

The Train to the Frontier raconte l'histoire de passagers qui luttent contre des hors-la-loi qui possèdent illégalement des trésors nationaux dans un train qui roule vers la frontière. Les équipes d'Hollywood et les cinéastes chinois ont coopéré pour adopter la solution complète de production virtuelle d'Unilumin pour ce film. Et 90 % du contenu de ce film sera tourné dans des studios de tournage virtuels.

Dans le domaine de la production virtuelle, Unilumin dispose de solutions complètes, y compris le tournage de films, les ressources numériques et les écrans LED dans les salles de cinéma.

D'ici 2022, plus de 100 studios seront créés par Unilumin parmi 140 studios de tournage virtuels dans le monde, représentant 80 % du marché. À l'avenir, la production virtuelle d'Unilumin servira de pont entre les cinéastes nationaux et étrangers pour leur communication, contribuant ainsi à l'essor et à la prospérité de l'industrie cinématographique chinoise.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2082159/group_photo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2082160/Mike_Leeder__the_joint_producer.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.