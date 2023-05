Los equipos de Hollywood y los cineastas chinos cooperan para construir nuevos centros de la industria cinematográfica entre la Gran Área de la Bahía (GBA) y la Zona de Libre Comercio China-ASEAN

SHENZHEN, China, 22 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- El 18 de mayo de 2023, "la construcción de nuevos centros de la industria cinematográfica entre la Gran Área de la Bahía (GBA) y la Zona de Libre Comercio China-ASEAN", así como la ceremonia de lanzamiento de The Train to the Frontier se llevaron a cabo en Cantón.

Después de ofrecer producción virtual para Everything Everywhere All at Once y King of the Sky, la producción virtual de Unilumin se aplicará nuevamente a The Train to the Frontier, lo que ha ganado reconocimiento de expertos de la industria cinematográfica en el país y en el extranjero, y acelerará el proceso de industrialización de las películas nacionales.

Huang Changning, presidente de Guangdong Film Industry Association, así como los dirigentes de Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin y otras empresas estuvieron presentes. Además, el equipo de producción de The Train to the Frontier, incluido Fang Jinli (el director), Mike Leeder (el productor conjunto), Phil Nibbelink (el director de arte), Victor Enriquez (el coordinador de efectos visuales especiales) y Dmitry (el director de efectos especiales), se reunieron en Guangzhou 1978 Film Town para presenciar juntos el nuevo capítulo de la industria cinematográfica.

En esta ceremonia, Guangzhou Legendary Film Corporation y Unilumin establecieron una alianza de cooperación estratégica en producción virtual, creación de efectos especiales y activos digitales en alrededor de seis películas como The Train to the Frontier y Romantic Years, entre otras. Además, Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin y Guangxi Satellite TV establecieron una alianza de cooperación estratégica y colaboraron para fortalecer la promoción y ampliar la aplicación de la producción virtual.

The Train to the Frontier cuenta la historia de pasajeros que luchan contra criminales que poseen tesoros nacionales ilegalmente en un tren que conduce hacia la frontera. Se ha informado que los equipos de Hollywood y los cineastas chinos cooperan para adoptar la solución completa de producción virtual de Unilumin en esta película. Y el 90% del contenido de esta película se grabará en estudios de filmación virtuales.

En el archivo de producción virtual, Unilumin cuenta con soluciones completas, como filmación de películas, activos digitales y pantallas LED en cines.

A 2022, Unilumin ha establecido más de 100 estudios entre 140 estudios de grabación virtual de todo el mundo, lo que representa el 80% del mercado. En el futuro, la producción virtual de Unilumin servirá como puente entre los cineastas nacionales y extranjeros para su comunicación, lo cual ayudará a la industria cinematográfica china a impulsarse y prosperar.

